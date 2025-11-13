13. 11. Tibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Radostná novinka u Lucie Borhyové. Rodina se rozrostla o nového člena a fanoušci tleskají

Lucie Borhyová
Lucie BorhyováFoto: Profimedia
Lucie Borhyová
Lucie BorhyováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V rodině Lucie Borhyové je opět veselo – a může za to nová členka s rozcuchanou čupřinou a pohledem, který si získá každé srdce. Moderátorka se na sociálních sítích pochlubila okamžikem, kdy poprvé vzala do náruče tu pravou. Kdo je malá Lassi a proč přinesla do domu tolik radosti i trochu žárlivosti?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Moderátorka Lucie Borhyová se na sociálních sítích podělila o radostnou novinku: její rodina se rozrostla o nového psího parťáka. „My si dneska jedeme pro nového člena rodiny,“ oznámila ve videu na Instagramu, načež se ze zadních sedadel ozvalo upřímné nadšení jejích dětí.

Lucie Borhyová
Lucie Borhyová

Mluvili o svatbě, místo ní se Lucie Borhyová a Michal Hrdlička rozešli

Volný čas

V záběrech nejprve představila celou biewer „smečku. Aby se štěňata lépe rozeznala, pejsci-kluci dováděli s modrou plastovou kytičkou, zatímco jejich sestřičky odpočívaly na růžové dece se stejným motivem. Borhyová nakonec vzala do náruče tu „pravou – rozkošnou Lassi s rozcuchanou čupřinou – a oficiálně ji ukázala světu. Mazlení se neobešlo bez účasti celé rodiny: nováčkem se okamžitě nadchla i moderátorčina dcera Linda.

ČTĚTE TAKÉ: Jak se rodí ikona? Lucie Borhyová a její styl: trefy, přešlapy i tajné triky oblíbené moderá

Reklama

Doma už přitom jeden biewer bydlí. „Rozhodli jsme se, že Lolince pořídíme kámošku, aby nebyla sama. A jednoho pejska si rovnou vzala i moje maminka, ta má ale chlapečka. Takže máme vlastně pejsky tři. Lolinka už naučila Lassi spoustu věcí, i když ze začátku trošku žárlila. Obě ale dostávají od nás stejnou porci lásky,“ svěřila se Borhyová.

VIDEO: Štěně si kvůli agresivní kočce zavolalo většího parťáka. Video je virálním hitem

Čtyřměsíční štěně Louie se marně snažilo probojovat do koupelny v bytě svých páníčků v New Yorku. Jenže přišel zádrhel. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram Lucie Borhyové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama