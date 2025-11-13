Radostná novinka u Lucie Borhyové. Rodina se rozrostla o nového člena a fanoušci tleskají

Moderátorka Lucie Borhyová se na sociálních sítích podělila o radostnou novinku: její rodina se rozrostla o nového psího parťáka. „My si dneska jedeme pro nového člena rodiny,“ oznámila ve videu na Instagramu, načež se ze zadních sedadel ozvalo upřímné nadšení jejích dětí.
