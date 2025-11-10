Moderátorská hvězda Lucie Borhyová, která uvádí od roku 1999 Televizní noviny na televizi Nova a od roku 2005 také magazín Víkend, patří mezi neoblíbenější tváře českého showbyznysu. Borhyová, kterou na Instagramu sleduje přes 203 tisíc fanoušků a fanynek, má své obdivovatele i mimo sociální sítě. Díky své slávě a sympatickému projevu je televizní stálicí.
