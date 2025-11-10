11. 11. Martin
Jak se rodí ikona? Lucie Borhyová a její styl: trefy, přešlapy i tajné triky oblíbené moderátorky

Lucie Borhyová
Foto: Profimedia.cz
Lucie Borhyová
Foto: Profimedia.cz
Daniela Straková
Daniela Straková

Lucie Borhyová patří mezi naše nejoblíbenější a nejúspěšnější moderátorky. Slavnou se stala v roce 1999, kdy začala moderovat zprávy na komerční televizi Nova, a od té doby patří mezi nejpopulárnější celebrity českého showbyznysu. Jak se během let změnil její styl?

Moderátorská hvězda Lucie Borhyová, která uvádí od roku 1999 Televizní noviny na televizi Nova a od roku 2005 také magazín Víkend, patří mezi neoblíbenější tváře českého showbyznysu. Borhyová, kterou na Instagramu sleduje přes 203 tisíc fanoušků a fanynek, má své obdivovatele i mimo sociální sítě. Díky své slávě a sympatickému projevu je televizní stálicí.

lucie borhyova, zena
lucie borhyova, zena

"S Reyem bychom se v soukromí zabili," říká oblíbená moderátorka Lucie Borhyová

Celebrity

Moderátorka nezůstala před kamerou jen u moderátorského pultu, zahrála si totiž například v seriálech Ulice či Ordinace v růžové zahradě 2 a také se v roce 2007 nebála přijmout nabídku zúčastnit se taneční show s názvem Bailando. Vzhledem k tomu, že je moderátorka a dvojnásobná maminka stále na očích, řeší důkladně svůj vzhled a styl. Jak se v průběhu let změnilo oblékání slavné moderátorky? To najdete uvnitř naší grafiky.

ČTĚTE TAKÉ: Lucie Borhyová způsobila rozruch novým účesem. Komu je podobná?


Lucie Borhyová v roce 2002

V roce 2002 se tehdy třiadvacetiletá Lucie Borhyová po boku svého tehdejšího partnera Alana Babického objevila ve velmi lichotivých šatech, které v tu dobu musely učarovat nejednomu muži. Šaty ozvláštnila černá krajka, díky které outfit působil více žensky, a Lucie zazářila.

Borhyová 2002
Foto: CTK
Všechny štítky

