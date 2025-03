"Snažíme se z žen po císařském řezu sejmout pocit viny," říká Eva Zubec z Císařovnám

„Někde za ženou dokonce přijde fyzioterapeutka a ukáže, jak vstávat po operaci, jak chodit, jak si zavinout bříško do šátku. To vše je důležité, aby se maximalizovala šance maminky dát se co nejdřív do kupy, ale ve spoustě nemocnic je to pořád neexistující součást péče. Zároveň maminku už třetí nebo čtvrtý den propustí z porodnice domů, a tím je veškerá péče u konce. Standardně vidí gynekologa až po skončení šestinedělí, pokud tedy nedojde k nějakému zdravotnímu problému – například infekci v ráně."