Když se rodiče neshodnou na škole, soud může určit, kam dítě nastoupí

Škola není jen místem, kde se dítě naučí číst, psát a počítat. Ovlivňuje také jeho zájmy, dovednosti, vztahy s ostatními lidmi i to, jakým směrem se bude v životě ubírat. Proto je výběr školy důležitým rozhodnutím, na kterém by se měli rodiče společně domluvit.
Při výběru školy (ať už jde o školu mateřskou, základní nebo střední) by rodiče měli brát ohled především na názor a přání dítěte – pokud už je dost staré na to, aby situaci chápalo. Důležité je také zohlednit schopnosti a nadání dítěte. Roli může hrát i to, jak daleko je škola od domova, nebo, pokud rodiče nežijí spolu, kdo bude dítě do školy vozit.
Co když se rodiče na výběru školského zařízení neshodnou
Pokud chce jeden z rodičů přihlásit dítě do konkrétního školského zařízení, ale druhý s tím nesouhlasí, může se obrátit na soud. Ten pak rozhodne o tom, zda je možné podat přihlášku i bez souhlasu druhého rodiče – tzv. nahradí jeho souhlas. To se promítá do znění výroku rozhodnutí, který může znít například: „Soud uděluje za otce/matku souhlas k tomu, aby matka/otec podal/a přihlášku za nezletilého k přijetí ke studiu do (tohoto) školského zařízení“.
O přijetí dítěte do školského zařízení rozhoduje vedení školy ve správním řízení. Ačkoliv by bylo z praktického hlediska vhodné, aby rodiče přihlášku podávali společně nebo alespoň se vzájemným souhlasem, školy tento souhlas běžně nevyžadují a předpokládají, že rodiče jsou ve věci jednotní. Pokud se však ředitel školy prokazatelně dozví, že druhý rodič s přihlášením dítěte nesouhlasí, nemůže o přijetí rozhodnout. V takovém případě přijímací řízení přeruší a odkáže rodiče na soud. V opačném případě škola může o přijetí dítěte rozhodnout.
V praxi dochází i k situacím, kdy jeden z rodičů dítě do školského zařízení přihlásí, přestože s tím druhý rodič nesouhlasí. V důsledku toho může být dítě přihlášeno či dokonce přijato do více škol současně. Pokud se rodiče na výběru školy nedohodnou, je nezbytné se opět obrátit s návrhem na soud. Ten následně rozhodne o tom, jaké ze školských zařízení je pro dítě vhodnější. Pokud dítě ještě nebylo do školského zařízení přijato, soud rozhodne o nahrazení souhlasu s podáním přihlášky jednoho z rodičů jako ve výše popsaném případě. Pokud ale již dítě do některého ze školských zařízení přijato bylo, bude se jednat o řízení o určení školy, kterou má dítě navštěvovat a výrok rozsudku bude formulován například takto: „Soud určuje, že nezletilý/á bude ve školním roce X navštěvovat (toto) školské zařízení.“
Obecně platí, že ve všech případech se řízení zahajuje na návrh rodičů, kterým je soud vázán. Soud nemůže rozhodnout, že dítě bude navštěvovat školské zařízení, které rodiče nenavrhli. Rodiče mohou soudu navrhnout i více škol a určit jejich pořadí podle preferencí (tedy např. tak, že pokud dítě nebude přijato na školu A, ať je přijato na školu B apod.). Pokud návrh podávají oba rodiče, pak při vyhovění návrhu jednoho z nich dochází i k rozhodnutí o zamítnutí návrhu druhého. Klíčové je podat návrh včas a ideálně současně navrhnout, aby bylo rozhodnutí soudu předběžně vykonatelné, jinak hrozí, že dokud rozhodnutí nenabude právní moci, nebude mít dítě určenou žádnou školu.
Předběžné opatření jako rychlý a dočasný nástroj
Pokud se rodiče nejsou schopni včas dohodnout na tom, do jaké školy jejich dítě nastoupí, může situaci vyřešit soud formou předběžného opatření. Takové rozhodnutí lze vydat na návrh jednoho z rodičů, a to především v případech, kdy ještě neproběhlo finální rozhodnutí soudu, ale hrozí, že by dítě kvůli neshodám nestihlo zápis nebo nástup do školy.
Soud pak může dočasně určit, do které školy dítě prozatímně nastoupí. Zároveň soud stanoví povinnost druhému rodiči toto rozhodnutí strpět.
Rodiče dítě nepřihlásili do žádného školského zařízení
Může nastat situace, kdy se rodiče nedohodnou na výběru základní školy, dítě nikam nepřihlásí a ani se neobrátí na soud. V takovém případě dítě automaticky zahájí povinnou školní docházku ve své tzv. spádové škole – tedy ve škole v obvodu trvalého pobytu dítěte. Podle školského zákona platí, že pokud rodiče nezvolí jinou školu, nastoupí dítě právě do této spádové školy. To platí ale pouze pro výběr základní školy a povinné školní docházky, v případě střední školy by dítě nenastoupilo nikam.
Proto je potřeba tato řízení, pokud jsou nezbytná, zahajovat včas, nebo využít předběžná opatření či předběžnou vykonatelnost rozhodnutí.
