Ačkoli herec Ondřej Vetchý patří mezi nejznámější tváře českého filmu i divadla, o jeho soukromí se toho ví jen málo. Svůj osobní život si chrání s obdivuhodnou důsledností – a právě to z něj dělá jednu z nejzajímavějších osobností českého hereckého světa. Jisté ale je, že po jeho boku už mnoho let stojí Irena Vetchá, žena, která se profesně věnuje pomoci druhým, a společně vychovávají dvě děti – dceru Rebeku a syna Arona.
Láska mimo herecký svět
O prvním manželství Ondřeje Vetchého se toho ví jen velmi málo. Z tohoto vztahu pochází jeho nejstarší dcera Veronika. Teprve až po rozvodu potkal ženu, která se stala jeho životní oporou – Irenu, psycholožku a později psychoterapeutku. Irena vystudovala speciální pedagogiku a psychologii a dlouhá léta pracovala s dětmi. Právě tahle zkušenost ji dovedla k pochopení, že většina dětských problémů začíná u rodiny. Rozhodla se proto věnovat i terapii dospělých a párové psychoterapii.
„Žádný perfektní partner ani vztah neexistuje. Je to o schopnosti vést dialog. Vzájemně a opakovaně hledat cesty k sobě. To ovšem předpokládá sebepřijetí. Pokud jsem schopen akceptovat sebe sama včetně své vlastní nedokonalosti, jsem pak schopen být tolerantní i k chybám druhých,“ řekla pro Dotyk.cz.
Irenina životní cesta k psychologii nebyla náhodná – její maminka trpěla vážným psychiatrickým onemocněním. „Už jako dítě jsem si ráda povídala s ní i s jinými pacienty, když jsem ji chodila navštěvovat. Na kuřárně v psychiatrické léčebně se vedly hrozně zajímavé debaty,“ svěřila se v rozhovoru pro ProŽeny.cz.
Rodina, která stojí nohama na zemi
Manželé spolu vychovávají dvě děti – Rebeku a Arona. Oba se s filmovým světem setkali už v raném věku a zdá se, že herecké geny nezapřou. Dcera Rebeka Vetchá (*2005) se poprvé objevila před kamerou v pouhých devíti letech – a rovnou po boku svého otce ve filmu Všiváci (2014). Hrála tam jeho dceru a za svůj výkon sklidila chválu. O dva roky později se znovu objevila s otcem ve snímku Pohádky pro Emu (2016), kde ztvárnila jednu z dcer postavy Marka Taclíka. Po jejím boku se objevili i herci Jiří Mádl nebo Tereza Ramba – takže Rebeka měla už od dětství možnost nahlédnout do skutečného světa českého filmu.
Na veřejnosti se Rebeka ale objevuje jen zřídka, ovšem vždy s přirozenou elegancí a sebejistotou. Její budoucnost zatím není jistá – zatímco svět filmu ji očividně přitahuje, rodina ji vede k tomu, aby měla pevné vzdělání a zázemí mimo showbyznys.
Aron – nejmladší pokračovatel hereckého rodu
Mladší bratr Aron (*2011) má rovněž první filmovou zkušenost za sebou. Po boku otce si zahrál ve snímku Ženy v běhu. „Ondra si ho řídil sám. Je to velezkušený herec a učitel na DAMU, takže s herci umí pracovat. Moc jsem mu do toho nezasahoval. Fungovalo to skvěle,“ popsal režisér Martin Horský na premiéře filmu serveru Extra.cz.
Ondřej Vetchý se o své rodině zmiňuje jen výjimečně. V rozhovorech často říká, že jeho největší hodnotou je pokora a odpovědnost – a že právě to se snaží předat svým dětem. „Rodina je pro mě všechno. Je to prostor, kde člověk může být sám sebou,“ uvedl pro Vlasta.cz. Oblíbený herec je vzácným příkladem toho, že i v zábavním průmyslu lze vést klidný a pevný rodinný život, mimo bulvární zájem a bez zbytečných gest. Rebeka i Aron vyrůstají v prostředí, kde se místo slávy a okázalosti cení hlavně vzdělání, laskavost a vnitřní síla.
