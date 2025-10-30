Boj proti nespravedlnosti má herec Ondřej Vetchý v krvi. Nikdy se nebál vytáhnout do boje. To nejspíš zdědil po svých předcích. „Můj otec bojoval proti nacismu a zabil dvanáct lidí, Němců a Čechů,“ řekl magazínu Dotyk s tím, že co se týká Čechů, šlo o zrádce v řadách odboje. Svých rodičů si velmi vážil a dodnes na ně s láskou vzpomíná. „Děti samy pochopí, že dospějí v ten den, kdy odejdou jejich rodiče. S tímto faktem jsem musel dospět během studií,“ zavzpomínal před lety na odchod rodičů, kteří zemřeli krátce po sobě, když jemu nebylo ještě ani pětadvacet.
Boj proti nespravedlnosti má herec Ondřej Vetchý v krvi. Nikdy se nebál vytáhnout do boje. To nejspíš zdědil po svých předcích. „Můj otec bojoval proti nacismu a zabil dvanáct lidí, Němců a Čechů,“ řekl magazínu Dotyk s tím, že co se týká Čechů, šlo o zrádce v řadách odboje. Svých rodičů si velmi vážil a dodnes na ně s láskou vzpomíná. „Děti samy pochopí, že dospějí v ten den, kdy odejdou jejich rodiče. S tímto faktem jsem musel dospět během studií,“ zavzpomínal před lety na odchod rodičů, kteří zemřeli krátce po sobě, když jemu nebylo ještě ani pětadvacet.