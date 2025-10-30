30. 10. Tadeáš
Ondřej Vetchý čelí nechutnému útoku od Michala Penka. Skončí tohle u soudu?

Ondřej Vetchý
Ondřej VetchýFoto: Profimedia
Ondřej Vetchý
Ondřej VetchýFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herec Ondřej Vetchý je muž, který se nebojí hájit hodnoty, které považuje za správné, a vždy se postavit na stranu těch, kterým je ukřivděno. To by se teď mohlo šeredně vymstít zpěvákovi Michalu Penkovi.

Boj proti nespravedlnosti má herec Ondřej Vetchý v krvi. Nikdy se nebál vytáhnout do boje. To nejspíš zdědil po svých předcích. „Můj otec bojoval proti nacismu a zabil dvanáct lidí, Němců a Čechů,“ řekl magazínu Dotyk s tím, že co se týká Čechů, šlo o zrádce v řadách odboje. Svých rodičů si velmi vážil a dodnes na ně s láskou vzpomíná. „Děti samy pochopí, že dospějí v ten den, kdy odejdou jejich rodiče. S tímto faktem jsem musel dospět během studií,“ zavzpomínal před lety na odchod rodičů, kteří zemřeli krátce po sobě, když jemu nebylo ještě ani pětadvacet.

O to horší pro něj musela být slova, která se rozhodl na sociální sítě napsat zpěvák Michal Penk. „Všichni jsme viděli 30 případů majora Zemana. Jeden z dílů se jmenuje Vrah se skrývá v poli. Tento případ ve skutečnosti vedl plk. František Vetchý a StB byla nadšená z rychlosti vyšetření a doznání se pachatelů, včetně tří kněží. Bylo to v 50. letech a tehdy se vyšetřovalo hodně nelítostně,“ napsal Penk, který se proslavil mimo jiné svou závislostí na tvrdých drogách. A v útoku na hercova otce pokračoval dále.

„Vyšetřovatel byl rodák z Jihlavy a táta Ondřeje, plk. František Vetchý, jednoduchý, tvrdý chlap, který dokázal poslat na šibenici raz dva. Jeho syn Ondřej sice nikdy neuměl hrát, ale dostával spoustu rolí a to se do jeho smrti asi nezmění. Ondřej jistě v Boha nevěří, já ano. Ale nevěřím v Ondřeje,“ zakončil své prohlášení, které v mnohých vyvolalo dojem, že znovu užívá návykové látky. Mnohé to, co napsal, velmi pobouřilo, a jak napsal Super.cz, jeden z diskutujících na síti X se proti jeho slovům ostře ohradil. 

„Zdá se, že Michal Penk opět fetuje. Tohle je křivárna a podraz za zády Ondry. Navíc je to lež. Případ vedl velitel jihlavské StB plk. František Zita, vyšetřovatelé byli Achylis, Dvořáček (tihle dva mučili), dále Henč nebo Mareček. Vetchý se vyšetřování zúčastnil, ale kvůli jeho laxnosti a zlehčování činů mu bylo doporučeno, aby si podal žádost o propuštění, a na konci roku 1951 mu bylo vyhověno. Sám některé obviněné, např. Plichtu, znal z odbojové skupiny Lenka Jih, kde sám působil,“ vyjmenovává Vetchého fanoušek všechno, v čem Penk lže. 

Taková slova by však mohla mít pro Penka nepříjemnou dohru. Vetchý se totiž nebojí soudních sporů, ve kterých bojuje za své dobré jméno. Za všechny můžeme zmínit například to, když vysoudil odškodné ve výši několika set tisíc za to, když bulvár napsal, že na předávání Českých lvů přišel s milenkou, ačkoliv doprovod mu dělala jeho manželka. Další spor, který vyhrál, byl například ten, když o něm jeden ze společenských magazínů napsal, že napadl muže v posilovně. I to se ukázalo jako nepravda a Vetchý vyšel ze sporu vítězně. 

Zdroj: Dotyk, Super.cz

