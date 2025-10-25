Bývalý ministr zdravotnictví a někdejší český velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch oznámil šťastnou událost – s manželkou Olgou přivítali na svět druhé dítě, dceru Emilii. Po synovi Matyášovi se tak rodina rozrostla o dalšího člena.
Bývalý ministr zdravotnictví a velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch má důvod k radosti. S manželkou Olgou, se kterou se poznal ještě během studií a po sedmi letech vztahu oženil, přivítali na svět druhé dítě – dceru Emilii Annu. Zamilovaný pár, jehož svatbu kdysi nečekaně „prozradil“ Andrej Babiš, dnes žije klidný rodinný život a užívá si nové rodičovské radosti.
„Vítej na světě, Emilie Anno! Od včerejšího dne jsme čtyři, obklopeni láskou, která roste každým okamžikem a nezná hranic,“ napsal Vojtěch na Instagramu k fotografii s novorozenou dcerkou. Během krátké chvíle jeho příspěvek zaplavily komentáře s gratulacemi ke šťastné životní události. Současný stav jich čítá přes 1 500.
Prvním dítětem Adama a Olgy Vojtěchových je syn Matyáš. Narodil se v září roku 2023 a rodiče mu dali také dvě křestní jména. O příchodu syna informoval Adam Vojtěch na sociálních sítích.
Adam Vojtěch a jeho žena Olga se znají od studentských let a oba pocházejí z Českých Budějovic. Olga působila jako učitelka a má za sebou i účast v soutěži Miss Academie. Po několikaletém vztahu — podle jejich slov zhruba sedmiletém — se v říjnu 2019 vzali. Svatba proběhla v novorománské kapli v Niměřicích a nevěsta tehdy poznamenala: „Ten den byl naprosto perfektní… jsme v tomhle s mužem dost konzervativní.“ Svatbu tehdy nečekaně prozradil tehdejší premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš během svého pravidelného nedělního pořadu Čau, lidi.
Jako pár se pravidelně objevují na společenských akcích. Olga například doprovodila Adama na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech, kde zaujala i svým elegantním outfitem. Vojtěch opakovaně zdůraznil, že manželčina opora pro něj hodně znamená. V rozhovorech dokonce zmiňoval, že rodina pro něj má takovou váhu, že uvažoval i o částečném ústupu z politiky. Celkově tak jejich příběh působí jako přirozené pokračování dlouholetého vztahu, který se opírá o společné zázemí, sdílené hodnoty a jasnou prioritu v podobě rodiny.