Příběh Kláry: Můj život, moje volba. Proč jsem se rozhodla nemít děti

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla nemít děti, je i můj ekologický postoj. Svět, ve kterém žijeme, čelí vážným environmentálním problémům a já věřím, že každé rozhodnutí, které učiním, by mělo reflektovat odpovědnost vůči planetě. Přemýšlím o tom, jaké důsledky by mohlo mít další zatížení životního prostředí a jak by se změnila kvalita života nejen mých budoucích potomků, ale i celé společnosti. Kromě toho si uvědomuji, že ne každý má předpoklady pro kvalitní rodičovství.