V našem domě na kraji Liberce se ticho stalo dalším členem rodiny. Viktor byl vždycky ten typ muže, který o citech nemluví, ale projevuje je tím, že opraví kapající kohoutek nebo včas zaplatí pojistky. Jenže v mých dvaačtyřiceti letech mi technický stav domácnosti přestal stačit. Toužila jsem po blízkosti, po teple lidské kůže, po pocitu, že jsem ještě stále žena, a ne jen inventární číslo ve Viktorově precizně vedeném životě.
Nečekané setkání, které mě vyléčilo z nevěry: Místo vášně mě na dovolené čekala ledová sprcha
Náhoda je nejkrutější vypravěč. Má schopnost postavit nás před zrcadlo přesně ve chvíli, kdy se do něj nejméně chceme dívat. To, co začalo jako tichý únik z vyhaslého manželství, skončilo jako mrazivá životní lekce.
Je o dvanáct let starší a zdálo se, že jeho vnitřní motor se přepnul do úsporného režimu. Zatímco já jsem v sobě cítila oheň, on se spokojil s tlejícím popelem. Jednou v noci, když jsem se ho zeptala, jestli si na mě ještě někdy vzpomene jako na milenku, jen se otočil na bok a zamumlal, že je unavený a že na „tohle“ už ho ani nenapadne myslet. Ta slova mě bolela víc než facka. Bylo mi jasné, že pokud se nechci úplně ztratit v té šedi, musím si najít světlo někde jinde
Ateliér zapomenutých snů
Adama jsem nepotkala v baru ani na seznamce, ale v zaprášeném antikvariátu. Byl to muž s charismatem, které z něj vyzařovalo jako teplo z krbu. Naše dohoda byla od začátku jasná a tichá: žádné city, žádné sliby, jen čistá, fyzická přítomnost, která mi v mém manželství tolik chyběla. Nechtěla jsem se rozvádět, Viktora jsem měla svým způsobem pořád ráda, ale potřebovala jsem cítit, že žiju.
Scházeli jsme se v jeho podkrovním ateliéru, kde tvořil. Vyhovovalo mi, že žije v úplně jiném světě než já, mezi lidmi, které nikdy nepotkám. „Jsi pro mě jako vzácný rukopis, který se nesmí dostat na světlo,“ říkal mi občas a já mu věřila, že v tom ateliéru jsem tou jedinou. Byl to můj tajný ostrov, kde jsem nabírala sílu k tomu, abych mohla být doma tou vzornou matkou a manželkou, kterou ode mě všichni očekávali.
Útěk k ledovým fjordům
To léto přišel Viktor s nápadem, který mě měl původně nadchnout. Naplánoval cestu do Norska, do odlehlé oblasti u fjordu Geiranger. Prý si tam odpočineme od civilizace. Představa deseti dnů v naprosté izolaci s mužem, který mě už dávno nevidí jako ženu, mě děsila, ale dcery byly nadšené, a tak jsem se přizpůsobila.
Krajina kolem naší pronajaté chaty byla dechberoucí – skály, které se zrcadlily v temné vodě, a vzduch tak čistý, až z něj bolely plíce. Naše hytte, malý dřevěný domek, sousedila s identickou stavbou, kterou oddělovala jen nízká zídka z kamenů a trsy vřesu. První den tam bylo prázdno, ale k večeru jsme zaslechli zvuk přijíždějícího auta a české hlasy.
„Hele, sousedi!“ zvolala naše starší dcera. Vyšla jsem na terasu, abych byla slušná. Z auta vystoupila pohledná žena a začala vykládat věci. Pak se otevřely dveře u řidiče a svět kolem mě se začal točit v nekontrolovaném pádu.
Tváří v tvář zradě
Byl to on. Adam. Stál tam v outdoorové bundě, s malým chlapcem v náručí, a v očích měl stejnou paralyzující hrůzu, jakou jsem v tu chvíli musela mít já. Všechny ty jeho řeči o mé výjimečnosti a o tom, že nikoho jiného nemá, se rozplynuly v pohledu na jeho usměvavou ženu a syna, který mu byl neuvěřitelně podobný.
Následující dny byly jako zvrácené divadelní představení. Nemohli jsme utéct. Naše děti si začaly hrát v mechu a Viktor, s tou svou náhlou a nevhodnou družností, pozval Adama a jeho rodinu na společnou večeři. Musela jsem sedět u jednoho stolu s jeho manželkou, pít s ní víno a poslouchat o jejich skvělém životě, o kterém jsem neměla mít ani tušení.
Adam byl jako v křeči. Kdykoli se naše pohledy střetly, cítila jsem jen hluboký stud. Už to nebyl ten charismatický bůh z ateliéru. Byl to jen další lhář, který se pokoušel zachránit svůj vlastní klid. Viděla jsem ho teď v plném světle – ne jako milence, ale jako někoho, kdo krade čas své rodině, aby mohl hrát roli v mém soukromém divadle.
Rozchod v mlze
Našli jsme si jedinou chvíli, kdy nás nikdo neslyšel, ve stínu starých borovic u vody. „Musíme s tím přestat,“ řekl jen a díval se někam do dálky na hory. „To skončilo v tu vteřinu, co jsi vystoupil z auta,“ odpověděla jsem a poprvé po dlouhé době jsem cítila, jak se mi vrací jasná mysl.
Ta zkušenost u fjordu mě nevyléčila z touhy po vášni, ale vyléčila mě z iluze o nevěře. Pochopila jsem, že každá tajná schůzka má svou cenu, kterou nakonec zaplatí ti, kteří o ničem nevědí. Deset dní jsme vedle sebe žili jako cizinci a já se nemohla dočkat, až odjedeme. Když jsme konečně naložili auto, Viktor si pochvaloval, jak jsme si to užili a jak byli sousedi fajn. Jen jsem přikývla.
Návrat k tichu
Doma už je zase všechno při starém. Ticho v našem domě je možná ještě hlubší, ale už mě neděsí. Viktor dál počítá splátky a já dál čtu své knihy. Adamovi jsem už nikdy nezavolala a vím, že on mně taky ne. Ta bublina praskla tak hlasitě, že mi v uších zní dodnes.
Někdy si vzpomenu na tu ledovou vodu v Norsku. Pomohla mi pochopit, že pravda je sice studená a občas bolí, ale je to jediná věc, na které se dá doopravdy stavět. Možná s Viktorem nikdy nebudeme mít ten oheň, po kterém jsem toužila, ale aspoň už vím, za co stojí bojovat – za integritu, kterou jsem málem ztratila na břehu jednoho vzdáleného fjordu.
Zdroj: Čtenářka Jana (zpracováno pro redakční použití)