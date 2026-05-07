Málokdo z tisíců diváků, kteří obdivovali Karlovu eleganci, tušil, že jeho cesta ke štěstí byla vykoupena hlubokou osobní krizí. Než se stal symbolem stability po boku Hany, prošel si herec bouřlivým vztahem se svou první manželkou, zubní lékařkou Stanislavou. Vzali se mladí, v době, kdy se Heřmánkova kariéra teprve rozjížděla. Z tohoto svazku vzešly dvě dcery, Kristýna a Karolína.
Stíny za oponou klanu Heřmánků: Podivné majetkové přesuny, krvavá rvačka a drsný rozvod
Charismatický principál s nezaměnitelným hlasem a aristokratickým šarmem, fešák Hubert nebo tatínek z filmu Smrt krásných srnců. Karel Heřmánek byl ikonou českého filmu i divadla. S manželkou Hanou vybudovali Divadlo Bez zábradlí a patřili k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Ani pevné rodinné zázemí však nedokázalo zabránit tragédii, která v roce 2024 ukončila hercův život.
Rodinná idylka však v polovině 80. let skončila. A to dost nevalně. Rozvod byl podle pamětníků nesmírně dramatický, provázený silnými emocemi, které nikdy zcela nevyprchaly. Spekulovalo se o četných nevěrách i o Heřmánkově románku s herečkou Vilmou Cibulkovou. Podle rodinných známých si bývalí manželé až do hercovy smrti nedokázali přijít na jméno a Karel na dlouhý čas zcela přestal věřit v instituci manželství i v lásku samotnou.
Osudové setkání
Záchranný kruh mu hodil osud tam, kde by to čekal málokdo – v šedivém dabingovém studiu. Právě tam potkal tehdy mladičkou a oslnivou televizní hlasatelku Hanu Vávrovou. Navzdory patnáctiletému věkovému rozdílu se mezi nimi rozhořel cit, který Hana později popsala jako naprosté vzplanutí. „Byla to láska na první pohled, i když to bylo trošičku nepochopitelné, protože Karel tam přišel lehce unavený po dlouhém natáčení v divadle,“ vzpomínala později s úsměvem Hana Heřmánková na moment, který oběma změnil život.
Herec se prý tehdy dychtivě doptával kolegů: „Kdo je ta holka, co se mi tak líbí?“ Nic už nebránilo svatbě, která proběhla v roce 1991 a rozhodně nebyla jen potvrzením vztahu, ale začátkem vzniku nevídaného divadelního impéria, které společnými silami vybudovali.
Dynastie Heřmánků
A zatímco Divadlo Bez zábradlí v paláci Adria vzkvétalo, rodina se rozrůstala o tři syny: Karla mladšího, Josefa a Františka. Karel starší si původně přál, aby z jeho potomků vyrostli právníci či ekonomové, aby je ušetřil nejistého hereckého chleba. Osud měl se syny Heřmánkovými ale jiné plány.
„Táta to nechtěl. Podle něj je to řehole a práce je málo. Přál si, abychom byli soběstační,“ přiznal později nejstarší syn Karel, který otce přesto neposlechl a vydal se v jeho stopách. Stejné volání múz pocítil i prostřední Josef, který vystudoval režii, a nakonec i nejmladší František, jenž po studiích v Londýně propadl vášni pro Shakespeara. „Chtěl bych se herectví věnovat, je to moje vášeň,“ nechal se slyšet František před svou velkou premiérou v Králi Learovi.
Trhliny v dokonalém rodinném portrétu
Zdánlivě bezchybná fasáda rodinného podniku začala vykazovat znepokojivé trhliny v listopadu 2023. V divadelní kavárně tehdy došlo k ošklivému incidentu mezi bratry Karlem a Josefem, který vyústil v Josefovo vážné zranění hlavy a několikatýdenní hospitalizaci. Konflikt, u něhož měla být přítomna i Karlova dnes odloučená manželka Nikol Kouklová, otřásl základy rodinné soudržnosti. A to byl teprve začátek.
Pouhých pět dní před tragickým koncem otcova života navíc Josef učinil nečekaný krok a vzdal se svého podílu v divadle. Podle obchodního rejstříku si jeho část rozdělili rodiče, což vyvolalo vlnu spekulací o skutečném stavu rodinných financí i vztahů. K tomu se přidalo Karlovo podlomené zdraví; sužovaly ho kyčle a zejména bolestivý zánět trojklanného nervu, kvůli kterému mu částečně ochrnula tvář.
Leť, táto…
V sobotu 24. srpna 2024 se Karel Heřmánek vydal na střelnici ve Višňové. Tam, uprostřed odpoledne, otočil zbraň proti sobě. Přestože se záchranáři pokoušeli o resuscitaci, legendárnímu herci už nebylo pomoci. „Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná. Děkujeme za veškeré projevy soustrasti a prosíme o respektování soukromí,“ potvrdila rodina v srdceryvném prohlášení ztrátu. Syn Karel ml. poslal otci do nebe už jen stručný vzkaz: „Leť, táto.“
Poslední místo odpočinku našel Karel Heřmánek v tichu Šáreckého hřbitova, zatímco nad rodinným impériem nyní drží otěže Hana se synem Karlem.