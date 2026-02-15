Po dlouhé době se na jednom místě potkaly dvě ženy, které spojuje jméno hudebního skladatele Karla Svobody. Na posledním představení halového turné muzikálu Dracula se objevila jak jeho vdova Vendula Pizingerová, tak dcera z prvního manželství Jana Wallace Svobodová. Setkání, které by si ještě před lety mnozí jen těžko dokázali představit, proběhlo v klidné atmosféře — i když k srdečnému objetí nedošlo.
Staré rány a komplikované vztahy
Karel Svoboda měl dceru Janu a syna Petra z prvního manželství s Hanou Svobodovou přezdívanou Šiška, která zemřela na rakovinu. Ještě během jejího života však navázal vztah s Vendulou, což tehdy v rodině vyvolalo složité emoce. Nejvýrazněji situaci nesl syn Petr, jehož vztah s Vendulou se postupně proměnil v dlouhodobý konflikt. Napjaté období nebylo jednoduché ani pro Janu, která se ještě před otcovou smrtí odstěhovala do Spojených států. „Rozhodně to ze začátku nebylo jednoduché. Mně bylo třiadvacet, Vendule dvaadvacet a bráchovi třináct. To si myslím, že mluví za vše,“ řekla před lety Jana Wallace Svobodová v rozhovoru pro iDnes.cz. Přestože v minulosti stála spíše na straně bratra, otevřené konflikty s Vendulou podle všeho nevznikaly. „Žádný spor s Janou jsme nikdy neměly,“ uvedla Vendula Pizingerová pro deník Aha!.
Společné vzpomínky na Draculu
Čtvrteční představení v pražské O2 areně mělo zvláštní atmosféru – šlo totiž o poslední uvedení muzikálu Dracula na delší dobu s Danielem Hůlkou v hlavní roli. Právě tam se po letech potkaly i ženy spojené se jménem Karla Svobody a měly možnost společně zavzpomínat. Vendula dorazila se synem Jakubem, kterého má se skladatelem. Pro něj šlo o mimořádný večer — slavné otcovo dílo totiž viděl naživo vůbec poprvé. „Všichni jsme si to užili. Kuba viděl tátovo dílo poprvé a byl nadšený,“ pochvalovala si Pizingerová. Po představení spolu Vendula a Jana dokonce seděly u jednoho stolu. Atmosféra byla korektní, ale zdrženlivá — podle přítomných žádné velké emoce ani veřejné projevy blízkosti nepřišly.
Emotivní rozloučení Daniela Hůlky
Silné momenty přinesl i závěr večera. Daniel Hůlka se při loučení pokusil připomenout tvůrce muzikálu, ale situaci narušil hlas z publika, který ironicky zareagoval. Zpěvák na to reagoval otevřeně a bez servítek. „Takže já moc děkuju všem těm, kteří teď křičeli a říkali, že nevědí, kdo to je, a zkazili tu poslední chvilku. Fakt jste super. Nechápu, kde se vám to v těch hlavách vzalo. Fuj!“ Hůlka po vystoupení přiznal, že loučení bylo pro něj velmi emotivní. „Je to strašný smutek, protože s tímhle představením se těžko loučí,“ řekl po představení.
Loučila se i Monika Absolonová
Kromě něj se s muzikálem rozloučila také Monika Absolonová, která dlouhá léta ztvárňovala postavu Lorraine. Přiznala, že rozhodnutí skončit přišlo hlavně kvůli věku a snaze zachovat roli uvěřitelnou. „Takováhle role k vám nechodí každý den. Jsem moc ráda, že jsem ji od roku devadesát sedm nebo osm mohla na etapy hrát, ale protože nechci být úplně trapná, už ji hrát nebudu. Má to být totiž dvacetiletá holka,“ vysvětlila zpěvačka. S úsměvem však naznačila, že definitivní tečka možná ještě nepřišla. „Možná kdyby chtěli dělat vzpomínkovou akci Dracula 40, tak jestli mě pozvou, přijdu…“