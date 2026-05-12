Michal přišel na svět 4. května 1959 v Praze v rodině, která s uměním neměla nic společného. Přesto se u něj už od osmi let projevoval mimořádný talent v dramatickém kroužku Jiřiny Stránské. Jeho cesta tak vedla přirozeně na pražskou konzervatoř, kde se v ročníku 1974 setkal s budoucími hvězdami jako Zlata Adamovská, Vladimír Dlouhý či Veronika Žilková. Právě Žilková se stala jeho první velkou životní láskou a i po rozchodu zůstali blízkými přáteli až do jeho posledních dnů.
Jiříček z Malého pitavala žil jako král: Michal Pešek vydělal majlant, miloval hazard, hrozil mu kriminál a zemřel slepý
Michal Pešek, kterého si celý národ zamiloval jako usměvavého vyšetřovatele Jiříčka ze seriálu Malý pitaval z velkého města, prožil neuvěřitelně pestrý život. Byl zosobněním úspěchu a velkých peněz, šarmu i nezkrotné energie. Ženy ho milovaly a zdálo se, že mu patří svět. Jenže osud s ním měl kruté plány. Postupně přišel o zrak, byl upoután na invalidní vozík a zůstal téměř sám.
Kriminál za Hollywood
Zatímco jeho spolužáci snili o rolích v českých divadlech, Michalovi se v roce 1977 otevřely brány světa, o kterém si ostatní mohli nechat jen zdát. Díky strýci, úspěšnému americkému producentovi, získal tříměsíční stáž v Universal Studios v Hollywoodu. Pro mladíka ze socialistického Československa to byl splněný sen, ale návrat domů připomínal studenou sprchu. Režim ho podezříval z úmyslu emigrovat, čelil výslechům a hrozilo mu dokonce vězení. Nakonec se mu podařilo úřady přesvědčit, že se jel pouze učit, a školu v roce 1980 dokončil.
Zrod idolu: Jiříček, který pobláznil ženy
Po škole se Michalova kariéra rozjela nevídaným tempem. Přes angažmá v Ostravě a Městských divadlech pražských se dostal do prestižního Divadla na Vinohradech. Televize si ho našla okamžitě. Po úspěchu v seriálu Zkoušky z dospělosti přišel v roce 1982 absolutní zlom – role nejmladšího kriminalisty Jiřího Otradovce v seriálu Malý pitaval z velkého města. Role „Jiříčka“ z něj udělala celonárodního miláčka a symbol mladistvého nadšení pro spravedlnost.
Michal byl ztělesněním charismatu a jeho milostný život byl stejně bohatý jako jeho filmografie. Měl pověst velkého svůdníka, který si života uměl užívat plnými doušky. Kromě Žilkové prožil románek s Dagmar Havlovou (tehdy Veškrnovou) během natáčení komedie Křtiny. „Ten si života uměl užívat. O svých láskách vždycky s oblibou říkával, že za ten fór to stálo,“ vzpomíná na něj s úsměvem jeho přítel Václav Upír Krejčí. Přestože se jednou oženil – s manželkou Hanou měl syna Michala a dceru Terezu, jeho touha po svobodě a nových výzvách byla silnější než manželský svazek.
Politika, byznys a Ferrari
S příchodem sametové revoluce udělal Michal Pešek nečekaný krok. Na vrcholu slávy opustil divadelní prkna a vrhl se do neznámých vod politiky a podnikání. Stal se poslancem za Občanské fórum a později poradcem ministra financí Iva Svobody. Jeho kolegové z divadla nechápali, proč opouští svět reflektorů, ale Pešek měl jasno – chtěl být bohatý a úspěšný i mimo jeviště.
Jeho podnikatelský instinkt v oblasti reklamy, marketingu a developerských projektů mu vynesl miliony. Žil životem skutečného bonvivána, střídavě v Česku a v Nizozemsku. Vlastnil dvě sportovní auta značky Ferrari, což v té době bylo něco skutečně nevídaného. Stal se také pravidelným návštěvníkem kasin. Vášeň pro hazard byla součástí jeho povahy. „Jednou jsem byl u toho, když v kasinu prohrál milion. On žil naplno a peníze ho nikdy nezkazily,“ dodává Krejčí. I když se občas objevovaly spekulace o dluzích či nepoctivém podnikání, nic z toho mu neubralo na jeho sebevědomí a šarmu.
Krutý ortel: Boj ve tmě a na vozíku
Osudová rána zasáhla Michala v podobě rakoviny plic, kterou mu lékaři diagnostikovali jen dva týdny po smrti jeho otce. Herec se k nemoci postavil jako k další velké výzvě. Odmítl radikální operaci odebrání plíce a raději zvolil cestu zapouzdření nádoru v kombinaci s alternativní medicínou. Šest let se zdálo, že nad zákeřnou chorobou vítězí a byl označován za onkologický zázrak. Dokonce i během náročné léčby stihl složit státnice na vysoké škole.
Poté však přišel drtivý zvrat. Metastázy se rozšířily do celého těla i do mozku. Poslední měsíce života byly pro muže, který miloval krásu, estetiku a rychlost, nepředstavitelným utrpením. Skončil na invalidním vozíku a v důsledku nemoci zcela oslepl. Ztráta zraku pro něj byla tou nejtěžší ranou, přesto se do poslední chvíle snažil zůstat vyrovnaný. Do úplného konce o něj v Nizozemsku pečovala jeho partnerka Martina. V posledních dnech jí s hlubokým smířením řekl: „Miluji život, miluji osud…“.
Poslední přání: Smích nad rakví a whisky jako dárek
Michal Pešek zemřel 7. května 2012 v Praze, pouhé tři dny po svých 53. narozeninách. I svůj odchod si naplánoval s precizností režiséra a scénář vlastního pohřbu svěřil Upíru Krejčímu. „Mám podmínku. Třikrát se lidi musí zasmát, jinak tam nepřijdu,“ sdělil mu v jednom z posledních hovorů.
Krejčí slib splnil. Během smuteční řeči odvyprávěl tři veselé historky, kterým se hosté v zaplněné síni skutečně zasmáli. Tím ale Michalovo poslední představení nekončilo. Po obřadu mu jeho dcera Tereza předala lístek s otcovým vzkazem: „Děkuji ti, Upíre… pod mojí fotkou máte dárky. Jedině tobě jsem neřekl. Máš tam také dárek. Ten náš oblíbený alkohol… nelekni se, že láhev už je otevřená. Napil jsem se jako první“. Michal Pešek odešel se stylem bonvivána a s humorem, který ho neopustil ani tváří v tvář smrti.