25. 10. Beáta
Po 16 letech vztahu do toho praštil: takhle nádhernou ženu si vzal Paklíč z Pevnosti Boyard

Anthony Laborde |
Foto: Anthony Laborde / Instagram
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po šestnácti letech lásky se herec Anthony Laborde, známý jako Paklíč z oblíbené show Pevnost Boyard, konečně oženil se svou dlouholetou partnerkou Gaëlle Dassyovou. Romantický obřad proběhl ve francouzském městě La Ferté-Bernard a novomanželé na svatebních fotografiích doslova září štěstím.

Po šestnácti letech od prvního setkání spojili Anthony Laborde, známý jako Paklíč z Pevnosti Boyard a Gaëlle Dassyová své životy v manželství. Svatební obřad proběhl 27. září ve městě La Ferté-Bernard. K fotografiím z velkého dne herec připojil jednoduchý vzkaz: „Ano na celý život.“

Z autogramiády až k oltáři

Jejich příběh začal na autogramiádě v roce 2009. „Během těchto příležitostí mi vždy ženy dávají svá telefonní čísla,“ prozradil herec v roce 2014. „A pak přišla jedna dívka. Podívali jsme se na sebe. Něco se stalo. Láska na první pohled. Bylo to poprvé, co se mi to stalo,“ vzpomínal na okamžik, který jejich vztah odstartoval. V roce 2013 dvojice uzavřela registrované partnerství a o šest let později se jim narodil syn. V lednu loňského roku sdíleli snímky, na nichž herec požádal svou tehdy 34letou partnerku o ruku.

Na svatebních fotografiích novomanželé září — posuďte sami, jak jim to sluší.

Zdroj: entrevue.fr

