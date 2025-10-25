Po 16 letech vztahu do toho praštil: takhle nádhernou ženu si vzal Paklíč z Pevnosti Boyard

Po šestnácti letech od prvního setkání spojili Anthony Laborde, známý jako Paklíč z Pevnosti Boyard a Gaëlle Dassyová své životy v manželství. Svatební obřad proběhl 27. září ve městě La Ferté-Bernard. K fotografiím z velkého dne herec připojil jednoduchý vzkaz: „Ano na celý život.“
Po šestnácti letech od prvního setkání spojili Anthony Laborde, známý jako Paklíč z Pevnosti Boyard a Gaëlle Dassyová své životy v manželství. Svatební obřad proběhl 27. září ve městě La Ferté-Bernard. K fotografiím z velkého dne herec připojil jednoduchý vzkaz: „Ano na celý život.“