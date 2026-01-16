Vše začalo 27. října 1975, kdy bylo Janě pouhých dvacet let. Milan Svoboda, tehdy třiadvacetiletý začínající jazzman, ji zaujal na svých koncertech, které jako mladá herečka navštěvovala. Přestože se jí líbil od začátku, chvíli trvalo, než dovolila, aby si ji skutečně získal. Jejich láska však narazila na tvrdý odpor u Janiny rodiny. Maminka Jany totiž vztah s Milanem tvrdě bojkotovala. Dramatický moment nastal hned na jejich prvním rande, když matka zahlédla Janu z auta, jak se líbá s „nějakým dlouhovlasým klukem“, což doma vyvolalo bouřlivou scénu.
Padesátiletá jízda Paulové a Svobody: Od rebelské svatby přes manželské krize až po domácí štěstí s vnučkami
Padesát let trvající manželství herečky Jany Paulové a jazzového hudebníka Milana Svobody působí jako úkaz z jiného světa, a to nejen v umělecké branži, ale i mezi běžnými „smrtelníky“. Jejich příběh přitom začal rebelií a útěkem z domova, takže moc šancí na dlouhé trvání mu nikdo nedával...
Matčiny představy nenaplnila
Jana se však rozhodla jít za hlasem svého srdce a kvůli své první velké lásce doslova utekla z domova. Táta – herec a zpěvák František Paul bral dceřinu lásku s tradičně chlapským nadhledem: „Tatínek byl svolnej, maminka si spíš představovala někoho jiného, asi se jí nelíbilo, jak vypadal. Nosil dlouhý vlasy, byl jazzový muzikant, tak si ke mně možná představovala nějakého právníka nebo lékaře, nevím vlastně koho. Ale když pak Milana poznala, tak začala být ráda,“ zavzpomínala po letech Jana. Dva roky od dramatického útěku z domova, kdy si na cestu sbalila jen dvoje kalhotky a anglicko český slovník, byla svatba.
Krize se jim nevyhnuly
Jana Paulová mluví o svém manželovi jako o osudovém parťákovi, se kterým je krásné prožít život. Milan Svoboda je uznávaný jazzový hudebník, skladatel a dirigent, který vedl orchestry jako Pražský Big Band nebo Contraband a spolupracuje i s Divadlem Járy Cimrmana. I když si prošli i náročnějšími obdobími – v minulosti se objevily zprávy o manželské krizi – jejich pouto to nikdy trvale nerozdělilo.
Hlavně neudělat žádnou zásadní kravinu…
A Paulová věří, že v této fázi života, kdy už oba oslavili sedmdesátku, už ani jeden z nich neudělá krok, který by jejich společný život měl ohrozit. „Je to prostě štěstí, že člověk potká takového parťáka, se kterým je krásné ten život prožít, to už teď vím, že neuděláme žádnou zásadní kravinu, která by ten vztah rozbila,“ svěřila se v rozhovoru. Manžel ji také stále dokáže štědře obdarovat; k sedmdesátinám od něj dostala například křišťál od oblíbeného návrháře, dovolené a také voucher na letenky, což je pro ni jako vášnivou cestovatelku ten nejlepší dar.
Rodina rozesetá po světě
Manželé spolu vychovali dvě dcery – Adélu a Anežku, které jim obě dělají velkou radost, ačkoliv je život zavál do různých koutů světa. Starší Adéla žije v daleké Indii a je výtvarně nadaná – ilustrovala i matčinu úspěšnou knihu Jak běžet do kopce. Mladší Anežka Svobodová žila na Normanských ostrovech v Lamanšském průlivu.
Konečně babičkou na plný úvazek
Právě Anežka udělala Janu už dvojnásobnou babičkou. A co víc, druhou dcerku, která dostala kouzelné jméno – Estelle Wood, přijela na podzim loňského roku porodit do pražské porodnice U Apolináře. Ve své domovině dokonce plánuje nějaký čas zůstat. „Ty nejobyčejnější věci v životě jsou nejvíc neobyčejný,“ neskrývala dojetí z druhorozené vnučky herečka, která se teď bude moci naplno realizovat jako babička, což s prvorozenou vnučkou Allegrou Janou kvůli vzdálenosti nebylo tak docela možné.