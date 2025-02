Nucená romantika může mít opačný efekt a zcela pohřbí partnerský sex, varuje sexuolog

Jak tedy najít rovnováhu? Jak se vyhnout stresu z předem očekávaných romantických gest a sladit se s partnerem, který má možná zcela jiný pohled na to, co znamená „být zamilovaný“? Místo předstírání radosti nebo snahy napasovat do vztahu něco, co vám nevyhovuje, je čas prozkoumat, jak skutečně naslouchat svým pocitům a najít způsob, jak se navzájem podpořit.