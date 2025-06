Nová pravidla lásky: Co zůstává stejné navzdory digitální revoluci?

Appky změnily začátek. Ale co dál?

Výzkumníci z University of Illinois se podívali na to, jak dnešní mladí lidé navazují vztahy, a porovnali jejich zkušenosti s tím, jak to vypadalo o deset let dříve. A zatímco seznamování samotné prošlo dramatickou digitalizací, samotný vývoj vztahu zůstal v jádru překvapivě stejný. Autoři studie identifikovali čtyři hlavní fáze, kterými vztahy i dnes procházejí. A v každé z nich sice aplikace hrají svou roli, ale nikdy úplně nenahradí to, co dělá lásku láskou.