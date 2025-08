Matka pornoherečky Bonnie Blue: Je dospělá, tisíc mužů byl její vlastní výběr

1057 uspokojených mužů

Bonnie Blue na svém Instagramu zveřejnila video, ve kterém tvrdí, že „zvládla“ uspokojit víc než tisícovku mužů. Oznámení učinila prostřednictvím dialogu. „Co tě bolí víc, tvoje pusa nebo…?“ nedokončil otázku muž, který ji tenkrát zpovídal, udělal pouze výřečné gesto. „Nejspíš tam dole, tak trochu,“ sdílela své pocity Bonnie. „Ale invalidní vozík nepotřebuju. Jsem v pohodě. Jen jako bych měla těžký den v ložnici – což je přesně to, co mám za sebou.“



Od přihlížejících se dokonce za svůj výkon dočkala potlesku. V komentářích se ovšem hned objevily i diskuse o tom, jestli je to vůbec možné, a matematické výpočty, podle kterých by se mužům dostalo přesně 44 vteřin požitku.