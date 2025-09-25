Ikona počasí
Manžel nevěrnice z nejvirálnějšího KissCam videa byl na stejném koncertě. Se svou milenkou

Andy Byron a Kristin CabotFoto: Profimedia.cz
Andy Byron a Kristin CabotFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Virální moment z koncertu Coldplay v Bostonu se zamotal ještě víc. Kristin Cabot se před kamerou schovávala v objetí šéfa, zatímco její manžel Andrew byl ve stejný večer v publiku s vlastní milenkou. Zatímco jeden vztah skandál ukončil, druhý už byl evidentně předem na rozpad.

Virální incident s KissCam, který se v červenci odehrál na koncertě Coldplay v Bostonu, nabral překvapivý obrat. Kristin Cabot, která se snažila vyhnout kameře při objetí svého nadřízeného, měla totiž manžela přímo v publiku – a ani ten tam nebyl sám.

Nevěra
Nevěra

Nevěra po česku: Dobrovolná přiznání i alkohol jako polehčující okolnost

Sex a vztahy

Andrew Cabot, muž dnes už bývalé HR ředitelky firmy Astronomer Kristin Cabot, byl podle informací britského deníku Daily Mail na stejném koncertě se svou tehdejší milenkou, jež je dnes jeho partnerkou. Je tedy možné, že viděl manželčino „útěkové číslo na vlastní oči. Kristin se po zveřejnění záběrů stala internetovou senzací a nakonec podala žádost o rozvod. Vyšlo ovšem najevo, že manželé už spolu v té době nežili a oba měli jiné vztahy. To však nic nemění na faktu, že šéf společnosti Astronomer Andy Byron byl tou dobou stále ženatý a doma měl nic netušící manželku se dvěma dětmi. V jedné rodině tedy skandální video rozvod urychlilo, v té druhé byl už rozjetý dřív.

Podle Daily Mail byl Andrew Cabot přítomen v hledišti stejně jako jeho žena. „Kristin seděla v lóži s lidmi z práce, i když nešlo o firemní akci. A Andrew tam byl na rande se ženou, která je dnes jeho partnerkou,“ uvedl zdroj obeznámený s jejich soukromím. Kdyby se Kristin nesnažila před objektivem schovat, možná by si jí nikdo nevšiml. Její nečekané chování ale okamžitě vzbudilo pozornost a rychle se šířilo po internetu. „Kristin se nesnažila nic zakrývat, dodnes sama nechápe, proč si najednou klekla. Věděla ale, že veřejně se svým šéfem není vhodné projevovat takovou blízkost, zvlášť když vedla personální oddělení,“ dodává zdroj, který ji hájil i slovy „Nešlo o aférku, nikdo nikoho nepřistihl při nevěře. Sama ví, že objetí bylo nevhodné, ale byla to jediná podobná věc, které se dopustila.“

Takové vysvětlení ale těžko zní přesvědčivě, zvlášť když šlo o ženatého manažera objímajícího podřízenou. Andy Byron se touto verzí možná bude snažit argumentovat v rozvodovém řízení, kde mu jeho rozzlobená manželka může způsobit ztráty v řádech stovek milionů.

Zdroj: dailymail.co.uk, Prima Ženy

