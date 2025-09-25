Podle Daily Mail byl Andrew Cabot přítomen v hledišti stejně jako jeho žena. „Kristin seděla v lóži s lidmi z práce, i když nešlo o firemní akci. A Andrew tam byl na rande se ženou, která je dnes jeho partnerkou,“ uvedl zdroj obeznámený s jejich soukromím. Kdyby se Kristin nesnažila před objektivem schovat, možná by si jí nikdo nevšiml. Její nečekané chování ale okamžitě vzbudilo pozornost a rychle se šířilo po internetu. „Kristin se nesnažila nic zakrývat, dodnes sama nechápe, proč si najednou klekla. Věděla ale, že veřejně se svým šéfem není vhodné projevovat takovou blízkost, zvlášť když vedla personální oddělení,“ dodává zdroj, který ji hájil i slovy „Nešlo o aférku, nikdo nikoho nepřistihl při nevěře. Sama ví, že objetí bylo nevhodné, ale byla to jediná podobná věc, které se dopustila.“