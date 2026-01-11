Seděla jsem ve své malé místnosti, osvětlené jen čajovými svíčkami a tlumeným světlem lampy s červeným stínidlem. Vzduch byl prosycen vůní santalového dřeva, která mi pomáhá soustředit se na energie, jež proudí kolem. Ten den, když se ozvalo zaklepání na dveře, jsem cítila, že přichází někdo s bouřlivou duší.
Manžel jistotou, sponzor pohodlím, milenec vášní. Měla všechno – jen ne to, po čem doopravdy toužila
Před ženou, která má manžela, sponzora i milence, stojí otázka, na kterou neexistuje pohodlná odpověď. Zdánlivě jí nic nechybí – má jistotu, luxus i vášeň. Přesto cítí prázdno a hledá něco, co žádný z jejích vztahů nenaplňuje. Intimní příběh o touze mít všechno, o strachu ze ztráty a o momentu, kdy už není možné dál utíkat před pravdou.
Otevřela jsem a vešla žena, asi třicátnice, s dlouhými havraními vlasy. Byla krásná, ale v očích měla neklid. Jako by v nich hořel oheň, který se nemůže rozhodnout, co chce spálit. Posadila se naproti mně ke stolu, sundala si kožené rukavice a položila je vedle sebe s přesností chirurga. Bez zbytečných úvodů začala mluvit. „Slyšela jsem o vás od kamarádky. Potřebuju radu. Mám… komplikovaný život.“ Povzbudila jsem ji jen lehkým přikývnutím. Lidé jako ona nepotřebují útěchu hned na začátku, potřebují prostor, aby si to všechno vybalili sami.
A tak to vybalila. Má manžela, muže, se kterým je deset let. Je stabilní, spolehlivý, předvídatelný. „Možná ho ještě trochu miluju,“ řekla tiše, „ale je to jako stará deka. Teplá, známá, ale už mě neohřívá tak, jak by měla. Nemáme děti, nic nás nedrží kromě zvyku. A já se strašně nerada nudím.“ Pak druhý je tu druhý muž, bohatý podnikatel, ale je o třicet let starší. „Bere mě na cesty, kupuje šperky, platí účty za věci, na které bych si jinak nikdy nesáhla. Je to čistý obchod – pohodlí za mou společnost. Žádná láska, jen luxus." No a nakonec třetí muž. Chudý malíř, který bydlí v podkrovním bytě plném pláten a prachu. Je pro změnu mladší než ona. „Když jsme spolu, zapomenu na všechno ostatní. Je divoký, vášnivý, dotýká se mě, jako bych byla jeho poslední obraz. Ale nemá nic. Ani budoucnost.“
Zasmála se, krátce a hořce. „K nikomu z nich necítím opravdovou lásku. Možná k manželovi ještě kousek, ale i to je spíš setrvačnost. Přišla jsem se zeptat na jedno: nepřijde ještě někdo čtvrtý? Někdo, kdo by v sobě měl všechny tři, tu stabilitu, peníze i ohnivou přitažlivost? Někdo, kdo by mě konečně naplnil úplně?“
Podívala jsem se jí do modrých očí. Viděla jsem v nich touhu, ale i strach, že odpověď bude příliš pravdivá. Zamíchala jsem karty pomalu, cítila jsem jejich teplo v dlaních. „Položme otázku jasně,“ řekla jsem. „Přijde muž, který spojí všechny tyto kvality v jednom?“
Rozložila jsem karty do pozic, které odhalí nejen odpověď na otázku, ale i cestu k ní. První karta, která padla na pozici přítomnosti, byl Král mečů. Ukázala jsem na ni prstem. „Toto je energie, která se k vám blíží. Král mečů je muž s ostrým rozumem, autoritou a jasným viděním pravdy. Je rozhodný, čestný, často zaujímá vysokou pozici, mohl by mít jak stabilitu, tak moc, která přináší bohatství. Není to muž citu, ale muž principů. Kdyby přišel, viděl by vás takovou, jaká jste a to bez iluzí. Mohlo by to být nebezpečné i osvobozující zároveň.“ Žena se naklonila blíž, ruce sevřené v klíně. Další karta, na pozici překážky byla Trojka mečů.
Zhluboka jsem se nadechla. „Tady je bolest, kterou si nesete už teď. Tato karta značí zradu, rozervanost srdce, trojúhelník nebo spíš čtyřúhelník, který jste si vytvořila. Každý z těch tří mužů je jeden meč, který vás bodá. Pokud by přišel ten čtvrtý, musel by projít touto bolestí. Buď by ji způsobil on sám, protože byste musela opustit ostatní, nebo by vás donutí čelit tomu, co teď raději skrýváte. Bolest bude nevyhnutelná. Nelze mít všechno bez oběti.“ Její tvář zbledla, ale neodvrátila pohled. Otočila jsem další kartu, na pozici podvědomých vlivů. Byl to Ďábel.
Tiše jsem se usmála, ale nebyl to veselý úsměv. „Ďábel je karta pout, závislostí a touhy, která nás ovládá. Vy jste teď připoutaná ke třem různým řetězům: jeden je zvyk a bezpečí, druhý peníze a luxus, třetí tělesná vášeň. Hledáte muže, který by všechny tyto řetězy spojil do jednoho, ale Ďábel varuje – takový muž by mohl být největší past ze všech. Mohl by vám nabídnout všechno, po čem toužíte, ale za cenu vaší svobody. Mohla byste se stát jeho závislostí – nebo on vaší. Bude to vypadat jako splněný sen, ale uvnitř to bude klec s velkými zlatými mřížemi.“ Žena polkla. „Takže nemám šanci?“ „Ještě nejsme u konce,“ řekla jsem tiše a otočila poslední kartu na pozici výsledku. Tím byl Svět.
Na chvíli se v místnosti rozhostilo ticho, jen plamínky svíček tančily po stěně. „Svět je jedna z nejsilnějších karet v Tarotu,“ začala jsem pomalu. „Znamená dokončení velkého cyklu, celistvost, naplnění. Ano, odpověď zní ano. Přijde muž, který v sobě bude nést všechny tyto kvality: stabilitu Krále mečů, vášeň, kterou teď hledáte v umělci, i hojnost, kterou vám dává sponzor. Bude to muž, který vás bude vidět celou, ne jen jako sbírku potřeb, ale jako člověka. Ale podívejte se na cestu, kterou karty ukazují – abyste k němu došla, musíte nejprve projít bolestí Trojky mečů. To znamená ukončit nebo přinejmenším přiznat současné vztahy. Musíte se osvobodit od Ďábla – přestat hledat naplnění v externích věcech a mužích a najít ho nejdřív v sobě. Teprve až uzavřete tento kruh, otevře se vám Svět a dveře dokořán.“
Pohlédla jsem jí přímo do očí. „Ten muž nepřijde, dokud budete rozdělená na tři části pro tři různé muže. Přijde, až budete celá a až budete připravená milovat, ne jen brát.“ Chvíli mlčela. Pak se zeptala tak tiše, že jsem to skoro neslyšela: „A co když já celá nikdy nebudu?“ Usmála jsem se, tentokrát opravdu. „To je právě ta cesta, kterou Svět slibuje. Začíná teď a prvním krokem je rozhodnutí.“
Vstala, zaplatila mi víc, než bylo třeba, a odešla. Kabát si zapnula až venku na chodbě. Já zůstala sedět u stolu, dívala se na karty a věděla, že Tarot nelže, jen někdy pravda bolí, ale zároveň otevírá oči. Ale bez ní není žádný Svět.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.