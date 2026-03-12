Známá fitness trenérka Hanka Kynychová rozhodně nepatří k ženám, které by se bály nových výzev. Ať už jde o její aktuální boj s tabuizovaným tématem menopauzy, nebo o podnikání v oblasti doplňků stravy, do všeho jde s vervou sobě vlastní. Přestože ji celá země zná jako ženu ve slušivém sportovním oblečku s neutuchající energií, její největší životní rolí zůstává mateřství. Dnes, kdy jsou její tři děti – syn Filip a dvojčata Alexandra a Sofie – prakticky dospělé, se Hanka ohlíží za jejich výchovou s hrdostí i vtipem.
Kynychová o výchově bez obalu: Dvojčata musela od sebe a syn dostal drsnou radu
Pro Hanku Kynychovou je rodina základem všeho, i když přiznává, že u nich doma je to občas pořádný dril. S manželem Jindřichem vsadili na poctivou výchovu, díky které se syn Filip nebojí podnikání a dcery si jdou nekompromisně za svým. Nahlédněte do rodiny naší nejznámější cvičitelky, která se kvůli synově dietě naučila péct bezlepkové mazance a v dospívajících dcerách vidí svůj vlastní odraz.
Život v „hormonální laboratoři“
Hanka se aktuálně nachází v životní fázi, kterou řada žen vnímá jako strašáka. Ona ji ale pojala jako nový začátek. S humorem sobě vlastním přiznává, že její domácnost je teď vlastně jedna velká hormonální laboratoř. Zatímco ona procházela obdobím menopauzy, její dcery Alexandra a Sofie, které oslavily osmnácté narozeniny, jsou v plném proudu své vlastní ženské cesty. „Holky jsou vlastně takovým mým prototypem materiálu, protože připravuju knížku o menopauze,“ vysvětluje Hanka s tím, že se při studiu hormonů často vrací do dob vlastního dospívání. Pozorovat dcery je pro ni jako sledovat zpomalený film vlastní minulosti. „Tím, že já už pár let tyhle věci nemám, tak už jsem zapomněla, jaká je ovulace i jak je člověk protivnej. A já to na těch dvou holkách vidím, takže si říkám: ‚Aha, tak tady je hodně estrogenů. Jo, jo, jo, proto je na mě jedovatá, jak jsem bývala já,‘“ směje se trenérka. Navzdory občasným „jedovatostem“ ale zdůrazňuje, že jsou s dcerami jedna sehraná parta.
Filip: Syn, který se práce rozhodně nebojí
Hančiným nejstarším potomkem je syn Filip, kterému je dnes 26 let. Jeho příchod na svět byl v roce 1999 symbolický – narodil se přesně na Den dětí, 1. června, což je zároveň den výročí svatby Hanky a jejího manžela Jindřicha. Filipovo dětství však přineslo i první velké výzvy, které zásadně ovlivnily životní styl celé rodiny. V jeho dvou letech mu lékaři diagnostikovali intoleranci na lepek. Hanka, jako praktická žena, tehdy nechtěla vařit dvě různá jídla a převedla na bezlepkovou dietu všechny. Filip se v dospělosti vydal cestou podnikání. Hanka na něj nedá dopustit a s napětím sleduje jeho kroky. „Syn už pracuje. Už sám podniká. Bylo to pro něj těžké, protože když se začne podnikat, tak ty peníze ze začátku nejsou a on se diví, když maká čtyřiadvacet hodin denně, že pořád nic nemá,“ líčí Hanka realitu začínajícího živnostníka. V takových chvílích Filipovi pomáhá zkušenost a nadhled rodičů. „Tak jsme mu to s manželem říkali: „To musíš chvilinku rozchodit, protože podnikání se poctivostí potom zúročí, ale musíš vydržet,“ líčí Hanka, která své děti vedla k práci už od malička. „Dělá ve stavebnictví, rekonstruuje. Je to těžká práce, ale my jsme ho tak vychovali, že se práce nebojí,“ říká hrdě.
Alexandra a Sofie: Umělkyně a budoucí pedagožka?
Osmnáctiletá dvojčata Alexandra a Sofie jsou si sice vizuálně podobná, ale každá si zvolila jiný profesní směr. Hanka se rozhodla je ve studiu rozdělit, aby každá mohla rozvíjet svou vlastní individualitu. Alexandra, které doma říkají Saša, studuje školu Michael se zaměřením na fotografii. „Takže ta je umělecky nadaná,“ potvrzuje Hanka její směřování. Saša se už v dětství věnovala gymnastice a dokonce vystupovala s Hankou na charitativních akcích její nadace, kde společně předváděly show se stuhou. Druhá z dcer, Sofie, zvolila pedagogické lyceum. Zda však bude Sofie skutečně učitelkou, je zatím ve hvězdách. „To nevíme. Já jsem taky zahradnice,“ směje se Hanka s odkazem na své vlastní středoškolské studium zahradnictví, kterému se nakonec profesně nevěnovala. Sofie má navíc také blízko k umění a velmi ráda kreslí.
Výchova k pravdě a moravské kořeny
Když se Hanky zeptáte na její výchovné metody, vždy se vrací ke svým kořenům v Kroměříži. Na své děti byla, stejně jako její rodiče na ni, přísná, ale férová. Jedním z pilířů její výchovy je pravdomluvnost a přímočarost. „Vychovávali nás k pravdomluvnosti, z čehož těžím dodnes. Kdykoliv mám pocit, že je nějaká situace komplikovaná, nadechnu se a vyjádřím se k ní přesně, jak to cítím,“ popisuje svůj životní postoj, který se snažila vštípit i svým třem dětem. Dalším důležitým prvkem je vztah k manuální práci a aktivnímu životu. Přestože děti občas sport „sabotují“ – jak Hanka s nadsázkou říká vzhledem ke svému extrémnímu nasazení – základní hodnoty mají pevně dané. „Máma mě motivovala k tomu, že se pořád musí něco dělat. Já to mám podobně. Když můj syn řekne, že půjde něco dělat do garáže a za hodinu tam ještě není, rozčiluje mě to,“ přiznává trenérka svou impulzivní povahu. Zároveň s úsměvem dodává, že děti po ní podědily i některé zlozvyky, jako je kousání nehtů. „Asi to mají po mně v genech, koušou si je všechny mé děti,“ prozrazuje s odzbrojující upřímností.
Táta na mateřské a rodinná soudržnost
Zajímavou kapitolou v jejich rodinném životě bylo období po Filipově narození. Hanka tehdy dostala životní nabídku cvičit v televizi ve Snídani s Novou. Byl to právě její manžel Jindřich, kdo tehdy udělal zásadní krok a zůstal na „mateřské“ dovolené, aby Hanka mohla budovat kariéru. I díky tomu mají děti se svým tatínkem dodnes výjimečný vztah. „Mají přece taky tatínka, kterého holky milují snad víc než mě. Jsou to zkrátka typické tatínkovy holčičky, ony to s ním umí,“ uzavírá Hanka s úsměvem vyprávění o své rodině. Celá rodina se také aktivně zapojuje do Hančiných nadačních aktivit pro děti z dětských domovů. Dnes, když jsou děti odrostlé, si Hanka začíná dopřávat i více času pro sebe. „Děti už jsou velké, máme na sebe víc času. Teď si dopřeju kosmetiku dvakrát za měsíc a budu se prostě hýčkat,“ plánuje svou další životní etapu fitness ikona, která je důkazem toho, že i v kolotoči sportu a podnikání lze vychovat tři sebevědomé a pracovité lidi a udržet si nadstandardní rodinné vztahy.