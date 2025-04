Kamarádka není vaše psycholožka, respektujte její hranice. Kdy už jste jí přítěží?

"Vždyť k tomu mám vás," diví se Carrie, na což jí Samantha pohotově odpovídá: "Jsme stejně rozm*dané jako ty, zlato, je to jako když slepec vede slepého." V dnešní době to ještě víc komplikují chytré telefony, díky kterým to vypadá, že každý je dostupný vždy a všude, takže pokud okamžitě neodpovídají, mnozí mají tendenci brát si to osobně. Zejména v případě, že vidíme, jak kamarádka zveřejní příspěvek na sociální síť, ale soukromou zprávu přehlídne. Tady se ukazují ovšem naše nerealistická očekávání. Co teda je normální si od kamarádů slibovat a co už ne?