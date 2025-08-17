Jsou nároční a zůstávají sami. Muži v seznamkách míří příliš vysoko, ukazuje výzkum

V nedávném průzkumu označilo celých 98 % mužů i žen za přitažlivé, když člověk dokáže mít rád sám sebe. 81 % respondentů také považuje za sexy zdravé sebevědomí. Jenže pozor na hranici – pro 73 % lidí je odpudivá narcistní sebestřednost a 79 % respondentů dává přednost skromnosti. Statistiky tak upozorňují na křehkou rovnováhu mezi přitažlivou sebejistotou a odpudivou domýšlivostí. Zvládnout tuto hranici je v prostředí online seznamek důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát.
Příliš vysoké sázky
Nová studie publikovaná v prestižním časopise PLOS One se zaměřila na chování téměř 3000 uživatelů nejmenované české seznamovací aplikace. Výzkumníci zjišťovali, kdo o koho projevil zájem a zda byla náklonnost opětována. Výsledek? Muži většinou „swipovali“ ženy výrazně atraktivnější, než byli oni sami.
Zatímco ženy si vybíraly muže s podobným skóre – tedy ty, kteří měli podobně vysoký počet obdržených swipů – muži se pouštěli do odvážnějších pokusů. Většinou ovšem bez úspěchu. Nakonec stejně vznikaly shody mezi uživateli s podobnou úrovní atraktivity. Jinými slovy: ženy zůstávaly realistické, muži se snažili trefit jackpot – a častěji prohrávali.
Metoda pokus omyl
Za tímto jevem stojí i specifika seznamovacích aplikací. Například v Praze a Brně, kde studie probíhala, bylo mužů v aplikacích několikanásobně víc než žen. Ženy tak měly mnohem širší možnosti volby, zatímco mužům nezbývalo než „zkoušet štěstí“. To vysvětluje i fakt, že v případech vzájemného zájmu byla atraktivita obou protějšků nejčastěji velmi podobná. Konečný výsledek tak obvykle odrážel ženskou volbu víc než mužské ambice.
Zklamání patří k věci
Výzkum také odhalil zajímavý efekt seznamovacích algoritmů a snadnosti prvního kroku. Uživatelé často zkoušejí oslovit protějšky „mimo svoji ligu“, protože online prostředí jim neklade žádné překážky. V reálném životě by takový krok vyžadoval více odvahy a úsilí. Na seznamce stačí kliknutí – a právě proto jsou zde neúspěch a odmítnutí běžnou součástí hry. Podle autorů studie může mít opakované zklamání i pozitivní efekt. Muži, kteří nedostávají odpovědi od velmi atraktivních žen, nakonec své nároky přizpůsobí realitě. To jim přináší více vzájemných sympatií s protějšky na podobné úrovni. Rovnováha, kterou tak nakonec vidíme, tedy není dána jen přitažlivostí ke stejně atraktivnímu protějšku, ale hlavně přirozeným výběrem, který probíhá v pozadí online seznamek.