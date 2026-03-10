Náš dům v pražských Vršovicích byl přesně tím místem, kde chcete zestárnout. Jen osm bytů, secesní schodiště a komunita lidí, kteří o sobě věděli tak akorát. Znali jsme se jmény, věděli jsme, komu v sobotu voní z kuchyně bábovka a kdo se vrací pozdě z noční směny, ale nikdo nikomu nenarušoval integritu jeho domova. Byl to křehký, ale funkční mikrosvět založený na vzájemném respektu. Všechno se změnilo v den, kdy se do bytu v přízemí nastěhovala paní Králová. Na první pohled působila jako ztělesnění důstojného stáří. Kolem sedmdesátky, pokaždé perfektně upravená, s vlasy staženými do tak pevného drdolu, až se zdálo, že jí vyhlazuje vrásky na čele. V ruce vždy pevně svírala malý, nenápadný notýsek. Tehdy jsem tomu nepřikládala žádný význam. Myslela jsem, že je to jen pomůcka pro slábnoucí paměť, místo pro nákupní seznamy nebo recepty. Jak hluboce jsem se mýlila, jsem brzy pocítila na vlastní kůži.
Pravdivé příběhy: „Někdo vás musí hlídat!“ Sousedka z přízemí monitoruje každý náš krok
Domov má být bezpečným přístavem, místem, kde za sebou zavřete dveře a okolní svět pro vás přestane existovat. Co se ale stane, když se do vašeho soukromí vkrade neviditelný stín? Když se každý váš krok, každá návštěva i nákupní taška stanou předmětem mrazivě přesné evidence? Někdy stačí jeden nenápadný notýsek v rukou upravené důchodkyně, aby se sousedské soužití změnilo v psychologický teror.
Stín u poštovních schránek
První mrazení jsem pocítila asi týden po jejím příchodu. Vracela jsem se z práce unavená, kolem šesté večer, a když jsem odemkla těžké domovní dveře, spatřila jsem ji. Stála u poštovních schránek. Neprohlížela si letáky, nevybírala poštu. Prostě tam jen tak stála, nehybná jako socha. „Dobrý večer,“ pozdravila jsem s úsměvem. Odpovědí mi bylo jen ticho a zkoumavý pohled přes tlustá skla brýlí. „Vy jste z druhého patra, že?“ zeptala se konečně. Když jsem přikývla, vytáhla ten svůj notýsek a s mrazivou precizností si něco zapsala. Tenkrát jsem to přešla s úsměvem. Říkala jsem si, že si prostě dělá pořádek v tom, kdo v domě bydlí. Jenže brzy se ukázalo, že její evidence má mnohem temnější rozměr.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pravdivé příběhy: Celé dětství jsem věřila, že o nás táta nestojí. Až po letech vyšla najevo děsivá pravda
Záznamy, které berou dech
Postupem času se z náhodných setkání stala systematická špionáž. Paní Králová trávila hodiny u okna v přízemí, odkud měla dokonalý přehled o každém, kdo prošel vchodem. Už to nebylo jen o tichém pozorování. Začala nás zastavovat a podrobovat výslechům, které maskovala za sousedskou konverzaci. „Vy chodíte domů v šest, nebo v půl sedmé?“ zastavila mě jednoho dne na schodech s tužkou v ruce. Zasmála jsem se tomu absurdnímu dotazu a odpověděla, že záleží na práci. Jenže ona se neusmála. Jen zamručela to své „Hm“ a provedla další zápis do sešitu. Terčem se stali všichni. Soused Petr ze třetího patra musel vysvětlovat, jestli muž, který ho navštívil, je jeho bratr. Když odsekl, že je to jen kamarád, rty paní Králové se stáhly do úzké, nepřátelské linky. Atmosféra v domě houstla. Brzy jsme si o ní šeptali na chodbách. Jana z druhého patra to pojmenovala přesně: „Ta ženská si nás normálně zapisuje. Kdo kdy přijde, kdo kdy odejde“. Definitivní potvrzení mých obav přišlo, když jsem jednou zahlédla její otevřený notýsek. Stránka za stránkou byla zaplněna strohými údaji: 17:42 – muž, 3. patro 18:05 – žena, 2. patro 18:11 – neznámý muž. Když si všimla, že se dívám, notýsek bleskově zaklapla. „Pořádek musí být,“ pronesla tehdy tiše a v jejím hlase byla cítit fanatická jistota.
Posedlost nezná hranic
Její sledování se brzy změnilo v otevřenou agresi vůči našemu soukromí. Jednoho večera se u nás doma rozezněl zvonek. Když jsem otevřela, stála tam ona. Bez pozdravu, s očima přimhouřenýma podezřením. „Mohu se zeptat, kdo u vás byl dnes v 19:30?“ vypálila na mě. Zůstala jsem na ni zírat v němém úžasu. „Ten muž. Vysoký. Tmavá bunda,“ pokračovala v popisu mého kolegy, jako by četla z policejního protokolu. Když jsem jí řekla, že jí do mých návštěv nic není, její pohled byl plný pohrdání. „Jen kolega?“ V tu chvíli mi došlo, že tohle není jen zvědavost osamělé důchodkyně. Byla to nebezpečná obsese kontrolou.
Noc, kdy zasahovala policie
Všechno vyvrcholilo o několik týdnů později. Petr ze třetího patra slavil narozeniny. Nebyla to žádná divoká party, jen pár přátel, tichá hudba a hovor. Kolem desáté večer však na domovní dveře nezazvonil opozdilý gratulant, ale policie. „Dostali jsme oznámení o podezřelé aktivitě v domě,“ oznámil strážník zaskočenému Petrovi. Prý se u něj pravidelně schází „větší množství neznámých osob“. Bylo to jako z absurdního dramatu. Paní Králová použila svůj notýsek jako arzenál k útoku na souseda, který se provinil jen tím, že má přátele. Druhý den jsme ji potkali u jejích oblíbených schránek. Stála tam, jako by se nic nestalo, notýsek připravený v ruce. „Vy jste volala policii?“ vyjel na ni Petr. Podívala se na něj s naprostým klidem. „Ano.“ „Proč?“ „Protože někdo musí hlídat, co se tady děje,“ odpověděla chladně. „Lidé dnes nedávají pozor. Já ano“.
Minulost, která nás děsí
Po tomto incidentu už nám došla trpělivost a spojili jsme se se správcem domu. Pravda, kterou nám odhalil, byla mrazivá. Paní Králová nebyla v našem domě obětí okolností. Z předchozího bydliště ji sousedé prakticky vyštvali, protože tam dělala přesně to samé – zapisovala lidi, podávala stížnosti a neustále volala hlídky. Je to její životní náplň. Její identita. Správce jen bezmocně pokrčil rameny: „Oficiálně nic neporušuje“. A tak v našem vršovickém domě žijeme dál. Ale pocit bezpečí a soukromí je pryč. Pokaždé, když večer odemykám vchodové dveře, cítím v zádech cizí pohled. Vím, že se někde za záclonou v přízemí pohnula postava. A vím, že v tom malém černém notýsku právě přibyl další řádek s mým jménem a přesným časem mého příchodu.
Zdroj: Čtenářka Marcela (zpracováno pro redakční použití)