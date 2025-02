Dělí je 61 let. Miracle a Charles plánují společnou budoucnost

Miracle Pogue nezáleží na tom, jestli je Charlesovi 50 nebo 100 let – miluje ho takového, jaký je. Pár si je vědom toho, že jejich společná budoucnost nemusí být dlouhá, a proto se snaží užívat si každý den naplno. Sám Charles realisticky přiznává, že tu za pět let už nemusí být. Na to mu Miracle vždy s úsměvem odpovídá, že je všechny přežije.

Zatímco internetoví trollové si jejich vztah často berou na mušku, nepochopení nejdříve přišlo i ze strany Miracleiny rodiny. Její dědeček, který je dokonce o něco mladší než Charles, chtěl hlavně vidět svou vnučku šťastnou, ale její otec byl zásadně proti. „Řekla jsem mu, že pokud nepřijde na naši svatbu, ztratí mě navždycky. Potřebovala jsem jeho podporu a aby mě odvedl k oltáři. Jakmile Charlieho poznal, hned si ho zamiloval,“ popsala Miracle počáteční komplikace.