Ve svém příspěvku z 18. února Phillips sdílela také fotografie dvou pozitivních těhotenských testů a u černobílého videa poznamenala: „Je to oficiální.“ K tématu jejího požehnaného stavu se vyjádřil i moderátor Ryan Pownall ve svém rozhlasovém podcastu Pillow Talk, kdy řekl: „Gratulace Lily, ale kdo je sakra otec?“ Oznámení následuje jen několik týdnů po výzvě, která zněla vyspat se se stovkou mužů během 24 hodin.

Předtím se tvůrkyně obsahu pro dospělé rozpovídala pro E! News o tom, co ji k tomu vedlo: „Dělám to pro lásku ke hře. Prostě si to opravdu užívám. Jsem zvyklá spát s hodně muži. Dělala jsem to jako koníček ještě předtím, než to bylo součástí mé práce, takže to pro mě není tak pobuřující.“