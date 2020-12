Uděláme si to letos hezké. Iveta Fabešová odhalila recept na svůj vyhlášený vaječňák

"Jestli je něco, co by opravdu nemělo chybět na vánočním stole, pak je to vaječný likér," říká jednoznačně Iveta Fabešová. Úspěšná cukrářka nám prozradila recept na svůj vyhlášený vaječňák a přidala i pár rad, jak si pojistit, aby se vajíčka v likéru spolehlivě nesrazila.