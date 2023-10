Večírků StarDance se Tereza Kostková neúčastní a každý přenos má svou osobní kritičku

Už sedmnáct let je herečka Tereza Kostková neodmyslitelně spjatá s televizní show StarDance. Jejím kolegou je po celou tu dobu Marek Eben. A přestože se jinak pracovně téměř nepotkávají, jejich vztah přerostl v přátelství. Ještě více si ale Kostková rozumí s Ebenovou manželkou Markétou Fišerovou. Tu v roce 1986 postihla mozková příhoda, kvůli které zůstala trvale upoutána na invalidní vozík. A právě Fišerová je podle Kostkové největší fanynkou pořadu. A také Terezu pokaždé hodnotí.

"S Markétkou, Markovou ženou, si píšeme pravidelně. Po skončení přenosu mi vždycky napíše, jaké byly šaty, šperky a další zajímavosti. Většinou mám od ní první esemesku, je to naše nejvěrnější divačka a jsem za to moc ráda," řekla Blesku Kostková. A prozradila také, proč se ani jeden z moderátorů neúčastní pravidelných večírků po přímých přenosech.

"Marek jezdí normálně domů do Karlových Varů za manželkou Markétou a já zase za svým mužem Jakubem a pejskem do Kyjí. Chodím vždycky až na ten závěrečný večírek. Myslím, že je to krásná tečka a logické uzavření ročníku soutěže. Pro mě je to výjimečné, ale úplně chápu, že oni jdou. Já mám provoz od brzkého rána do pozdního večera, tak by mě ten večírek spíš vyřídil na několik dní," dodala se smíchem Kostková, která před bujarým veselím dává přednost odpočinku.