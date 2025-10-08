Retro elegance se vrací na scénu: ikonická špičatá podprsenka, která kdysi formovala siluetu hollywoodských hvězd, se v roce 2025 objevuje v moderních střizích a materiálech. Není asi divu, že ji předvedla i Eva Herzigová, která na billboardech v 90. letech způsobovala dopravní nehody. Tentokrát předvedla koženou variaci kónické podprsenky, jež byla na vrcholu popularity v 50. letech. Lehce provokativní silueta se vrací na módní výsluní.
