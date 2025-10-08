8. 10. Věra
Trendy spodního prádla 2025
Daniela Straková
Retro trendy patří k těm nejpopulárnějším, a u spodního prádla to platí dvojnásob. Jednak se osvědčily a jednak klasická ženskost je pořád žádaná. Podtrhují ji klasické krajky, podvazky, černé prádlo... ale i nečekaně ostrý trend v podobě špičaté podprsenky - třeba v podání Evy Herzigové.

Retro elegance se vrací na scénu: ikonická špičatá podprsenka, která kdysi formovala siluetu hollywoodských hvězd, se v roce 2025 objevuje v moderních střizích a materiálech. Není asi divu, že ji předvedla i Eva Herzigová, která na billboardech v 90. letech způsobovala dopravní nehody. Tentokrát předvedla koženou variaci kónické podprsenky, jež byla na vrcholu popularity v 50. letech. Lehce provokativní silueta se vrací na módní výsluní.

To je ale jen jeden ze svůdných trendů ve spodním prádle. Na ty další se podívejte do galerie.

Jemné struktury

Prádlo si vydobývá svoje místo na módní scéně. Už dávno není jen podporou a praktickou, nevyhnutelnou součástí oblékání, ale u odvážnějších klidně i dominantou outfitu.

