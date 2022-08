Místo parfému výtok z pochvy. Nový tiktokový trend má pomoct při seznamování s muži

Vabbing, odvozený z anglických slov vaginal dabbing, sice není novou praktikou, díky jednomu tiktokovému videu však zažívá renesanci. Vychází z přesvědčení, že výtok z genitálií obsahuje feromony, které hrají klíčovou roli při sbližování s potenciálním romantickým partnerem, vysvětlil deník The Independent.

Další tiktokerka Jewliah ve videu sdělila, že si výtokem z pochvy potírá zápěstí a zadní část uší. Žena na svém účtu tvrdí, že vabbing praktikuje každý den a její vůně přilákala muže hned napoprvé, když nový "parfém" zkusila. "Funguje to na sto procent. Potkali jsme se u bazénu a koupil mi dva drinky. Potom se vrátil a koupil mi toto," říká Jewliah, když ukazuje na kameru dárkový balíček s péčí o vlasy.

Další tiktokerka Palesa Moon vysvětlila svým sledujícím, že experiment s vabbingem vyzkoušela, když šla poprvé na rande s mužem, s nímž se seznámila online. "Nemohl se mě přestat dotýkat, byl jako šílený. Zkrátka feromony," věří.

Vědecká komunita však není o účinnosti vabbingu přesvědčená stejně jako některé uživatelky TikToku. Zatímco u zvířat hrají feromony při komunikaci důležitou roli, není jasné, zda jsou stejně zásadní při seznamování lidí. Jisté není ani to, zda jsou lidé vůbec schopni feromony cítit a jestli mají nějaký vliv na jejich sexuální chování. Přes tyto nejasnosti se však feromony údajně přidávají do některých parfémů a jejich výrobci pak slibují větší sexuální přitažlivost toho, kdo parfém nosí, napsal deník The Conversation.

Zatímco se řada lidí trendu vysmívá a někteří lékaři dokonce varují, že si ženy vabbingem mohou způsobit infekce, deník The Conversation nabízí také feministickou perspektivu. Připomíná, že přirozené aroma ženských genitálií bylo dlouhé roky považováno za nechutné a nehygienické, z čehož těžily společnosti, které vyráběly přípravky pro intimní hygienu a slibovaly ženám "svěží vůni".

Americká novinářka Tracey Duncanová, která vabbing vyzkoušela, se domnívá, že by trend mohl vést k uvědomění si vlastní tělesnosti. "Během týdne jsem si více než kdy jindy uvědomovala, jak moc jsem uvěřila mizogynnímu přesvědčení, že si musím umývat genitálie speciálními prostředky, a vědomě jsem této praktiky zanechala," napsala.