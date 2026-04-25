Po roční pauze se StarDance vrací na obrazovky a už teď je jasné, že letošní řada nebude jen další v pořadí. Tvůrci slibují svěží změny, novou energii i momenty, o kterých se bude mluvit ještě dlouho po finále. Diváci se mohou těšit nejen na známé tváře, které vymění komfort za taneční parket, ale také na úpravy, které zasáhnou samotné jádro show.
Velký průvodce XIV. ročníkem StarDance: Nové tváře, nečekané změny i návraty. Kdo letos ovládne parket?
StarDance se vrací ve velkém stylu a s novou sestavou, která slibuje nečekaná překvapení i silné momenty. Kdo letos zabojuje na parketu, kdo usedne do poroty a kdo vás bude celou show provázet? Máme pro vás kompletní přehled na jednom místě.
Nejde přitom jen o soutěžící. Pozornost letos poutá i složení poroty a moderátorská dvojice, která bude celým večerem provázet. Právě kombinace těchto tří pilířů – hvězd na parketu, porotců i moderátorů – určuje, jak silná a zábavná celá řada bude.
Kdo letos zabojuje o titul krále nebo královny tanečního parketu? Kdo bude jejich výkony nemilosrdně hodnotit a kdo se postará o atmosféru večera? Přinášíme vám velký průvodce XIV. ročníkem StarDance, ve kterém najdete všechno přehledně na jednom místě.
Taneční páry
Hanka Dvorská a Michal Kutiš
Do StarDance se vrací známá tvář, která už má s touto soutěží bohaté zkušenosti. Michal Kurtiš si diváky získal už v šesté řadě, kde po boku herečky Anny Polívkové dokráčel až k vítězství. Výrazně se ale prosadil už o dva roky dřív, kdy se zpěvačkou Anetou Langerovou vybojoval finále. Tentokrát vytvoří dvojici s ženou, která se nebojí žádné výzvy. Kaskadérka Hanka Dvorská teď na čas odloží akční scény a svou odvahu předvede na tanečním parketu.
Luciana Tomášová a Robin Ondráček
Robin Ondráček působí jako tanečník, lektor i choreograf a v soutěži StarDance se představil už třikrát. Na parketu vedl například Moniku Bagárovou, Mariku Šoposkou i Janu Paulovou. V aktuální řadě bude jeho taneční partnerkou herečka a zpěvačka Luciana Tomášová, která ve své tvorbě čerpá inspiraci z jazzu.
Marta Jandová a Martin Prágr
Zkušený tanečník, choreograf a lektor se ve StarDance objeví už popáté. Na kontě má titul mistra republiky a v soutěži už provázel biatlonistku Gabrielu Soukalovou, herečku Simonu Babčákovou, modelku a moderátorku Ivu Kubelkovou i herečku Martu Dancingerovou. Letos vytvoří pár s další výraznou ženou jménem Marta – energickou zpěvačkou a rockerku Martou Jandovou, kterou není třeba dlouze představovat.
Petra Nesvačilová & Filip Hudlický
Účast Petry Nesvačilové v letošní řadě StarDance berou její fanoušci jako příslib nejen kvalitní podívané, ale i pořádné dávky zábavy. Oblíbená herečka je totiž známá svým osobitým humorem, na který sází i její taneční partner Filip Hudlický. Pro něj přitom půjde o premiérovou účast v soutěži, což jejich společné vystoupení činí o to zajímavějším.
Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská
Vanda Bartošová Dětinská se protančila už do své druhé řady soutěže StarDance. V minulosti na parketu zazářila po boku sportovního komentátora Robert Záruba. Ani letos neopouští svět sportu – jejím tanečním partnerem bude bývalý tenista Radek Štěpánek, známý svým herním stylem servis–volej, který si do soutěže rozhodně nepřichází jen tak pro zábavu.
Sara Sandeva & Daniel Makovec
Podzimní řadu StarDance si nenechá ujít ani filmová, divadelní a televizní herečka Sara Sandeva. Křehkou brunetku na parketu povede nováček mezi profesionálními tanečníky Daniel Makovec. Přesto pro něj prostředí soutěže není úplnou neznámou – už loni byl součástí taneční company, která doprovázela páry během StarDance Tour.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová
Na parket StarDance se vrací tanečnice Natálie Otáhalová, která při své jediné dosavadní účasti zaznamenala velký úspěch – spolu s hercem Matoušem Rumlem se totiž protančili až do finále. Tentokrát jí bude partnerem idol dívčích srdcí, herec, zpěvák a muzikant Tomas Sean Pšenička, který má na kontě čerstvé debutové album Stereo Madness.
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Stálice StarDance, tanečnice Lenka Nora Návorková, je součástí soutěže od roku 2018 a hned při své první účasti slavila vítězství po boku herce Jiřího Dvořáka. V dalších řadách tančila s Mirai Navrátilem, Markem Adamczykem i Jiřím Ježkem. Letos vytvoří pár s hercem, muzikantem a bavičem Tomášem Matonohou, který si jejich spojení nemůže vynachválit už od prvních okamžiků.
Tomáš Polák & Adriana Mašková
Muzikanta a zpěváka šumperské kapely O5 a Radeček, Tomáše Poláka, čeká náročné období – vedle koncertování ho totiž čekají i intenzivní tréninky v StarDance. Na parketu ho povede zkušená tanečnice a mistryně republiky ve standardních i latinskoamerických tancích Adéla Pollertová, která už v soutěži zazářila po boku Miroslava Hanuše, Jana Ciny, Josefa Maršálka i Filipa Blažka.
Vojtěch Dyk a Catharina Málek
Vojtěch Dyk patří k interpretům, kteří dokážou svou energií, hlasem i charismatem strhnout davy – ať už stojí na koncertním pódiu, nebo před kamerou. Přesvědčil o tom i během loňské StarDance Tour, kde zaujal svými vystoupeními před zaplněnými halami. Letos si ale vyzkouší úplně jinou roli: na podzim se na ČT1 představí jako jeden z tanečních párů po boku Catherine Málek. Pro ni půjde o premiéru ve StarDance a svého známého partnera dosud vnímala hlavně skrze hit Čekám na signál.
Kdo usedne v porotě StarDance
Otazníky letos nevisel jen nad soutěžícími a jejich tanečními partnery, ale také nad složením poroty, která se pravidelně obměňuje. Vedle známých tváří se ve 14. řadě objeví i nová posila.
Zdeněk Chlopčík
Česká televize jako první potvrdila návrat obávaného porotce, který v poslední řadě v roce 2024 chyběl a nahradil ho Jan Tománek.
Richard Genzer
Ani letos nebude chybět osobitý humor herce, moderátora a bývalého člena taneční skupiny UNO, který patří k neodmyslitelným tvářím show.
Tatiana Drexler
Stálice poroty už od roku 2007 zůstává i nadále její ozdobou. Slovenská tanečnice a pedagožka pravidelně dojíždí na přímé přenosy z německého Hannoveru.
Jana Burkiewiczová
Porotu tentokrát doplní také choreografka a režisérka, která usedne vedle Tatiany Drexler jako další ženský hlas odborného hodnocení.
Diváky těší i návrat osvědčené moderátorské dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Ti jsou se StarDance spojeni od samého začátku a nechyběli u žádné řady. Výjimkou byl jen covidový rok 2021, kdy Terezu Kostkovou na jeden večer zastoupil Aleš Háma.