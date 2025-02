Spodní prádlo není jen pro muže, ale hlavně pro ženy, říká návrhářka Tereza Vu

Tereza Vu Tereza Vu je česká návrhářka specializující se na luxusní dámské spodní prádlo. Po sedmi letech strávených v Londýně, kde získala vzdělání a praxi, se rozhodla vrátit do Česka a založit vlastní značku. Její kolekce se pravidelně objevují na prestižních akcích jako Mercedes Benz Prague Fashion Week nebo Designblok a Tereza se také angažuje v charitativních projektech. Své modely vyrábí na zakázku, protože klade důraz na to, aby prádlo dokonale sedělo a přinášelo ženám pocit komfortu a sebevědomí.

Zpočátku jsem se věnovala tomu, co jsem vystudovala – tedy dámské módě jako takové. Každopádně vždycky mě to táhlo spíše k jemnějším věcem, jako je spodní prádlo. Zajímaly mě nejen tyto kousky, ale hlavně materiály, ze kterých jsou vyrobené – krajky, hedvábí, to byla vždy moje vášeň. A tak jsem se rozhodla vrátit zpět do školy, kde jsem si dodělala kurz specializovaný právě na spodní prádlo. Střihová řešení jsou zde zcela odlišná, a když k tomu připočtu práci s velice delikátními materiály, byla to pro mě úplně nová výzva.

Co vás vlastně ke spodnímu prádlu přivedlo?



Tereza Vu: To je zajímavé, ale začalo to tak nějakým způsobem jako moje laická záliba. Sama jsem velká sběratelka spodního prádla. V mém šatníku prádlo zabírá možná až nezvykle mnoho prostoru. No a z toho možná pramení moje směřování. Je přece jen fajn dělat to, k čemu má člověk vztah.

Myslím, že u mě to sahá do dětství. Není to jen o spodním prádle, je to spíš o tom, že moje babička měla obrovskou sbírku různých krajkových kousků – šatů, rukaviček a dalších velmi delikátních kousků z 20. let minulého století. S těmito věcmi jsem si hrávala, babička mě nechala, abych s nimi pracovala, dokonce mi dovolila je rozstříhat a ušít si z nich své první výtvory. Naučila mě šít už v sedmi letech a dala mi prostor pro kreativitu. Za to jsem jí nesmírně vděčná.