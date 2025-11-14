15. 11. Leopold
Slavné ženy bez make-upu: Skutečné tváře hvězd tak, jak je běžně nemáme šanci zahlédnout

Eva Longoria
Eva LongoriaFoto: Profimedia
Eva Longoria
Eva LongoriaFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Bývalá topmodelka s českými kořeny Paulina Pořízková bojuje proti kultu mládí a své sociální sítě plní fotografiemi, na kterých se nebojí ukázat tělo zralé ženy zcela nahé, ale také si neláme hlavu s líčidly či zakrýváním šedin.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Nejen ona se ale nebojí ukázat. Našli jsme pro vás celebrity, které ukázaly svou tvář nenalíčenou. Pro mnohé z nás je víc než sympatické zjištění, že i slavné krásky občas vypadají trochu pomuchlaně a vlastně i podobně jako sousedka od vedle“.  Porovnejte sami, jak moc je make-up a upravené vlasy dokážou proměnit.

Paulina Pořízková

České rodačce Pavlíně Pořízkové je už šedesát, ale v minulosti se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue a časopis Harpers Bazaar ji v roce 1992 zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa. V současnosti ji její fanoušci vídají hlavně nenalíčenou a je velkou bojovnicí za to, aby ženy přijaly své přirozené stárnutí.

ČTĚTE TAKÉ: Z Prostějova až na vrchol světa! Pavlína Pořízková slaví 60. narozeniny

Paulina Pořízková
Foto: Shutterstock / Instagram Pauliny Pořízkové (ext.)
