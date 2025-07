Šaty s křehkostí skla navrhl Černý. "Říkám jim třetinka," má jasno Geislerová

Co pro vás znamená vyjít na červený koberec? Má to pro vás nějakou symboliku?

To je dobrá otázka. Pro mě je červený koberec taková rozkoš. Není to nutně součást práce, spíš forma prezentace. Vnímám to jako třešničku na dortu. Přijde mi to milé, trochu legrační, a vlastně i jako odměna. Obzvlášť když člověk nemá často přímý kontakt s publikem, já třeba skoro nehraju divadlo. Na červeném koberci se mohu potkat s fanoušky.