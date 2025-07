„Chlap má nosit pořádný boty, říkal mi,“ vzpomíná syn Bolka Polívky na Bartošku

Vzpomínkové to určitě je a bude. „Jura“ (pozn. red. Jiří Bartoška) pro mě byl na jedné straně strejda a na druhé pan herec. Od malička byl člověkem, který řekl, abych si vyčistil boty, protože chlap má nosit boty pořádný. Stejně tak hodinky. Tím, že byli spolužáci s tátou a naše životy se prolínaly, tak v nich bude napořád. V jakékoli historce se nechtěně nebo chtěně objeví. Barťák je ikonou mezi vším. Měl jsem na něm rád tu ryzí lidskost, to, že si na nic nehrál, měl rád lidi, dobrý boty a dobrý hodinky. Vždycky jsme si rozuměli a vlastně mě to hrozně mrzí, protože bych se ho ještě moc rád měl možnost zeptat na nějaké otázky.