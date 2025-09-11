Babí léto je tak trochu módní rébus: ráno chlad, po obědě skoro léto a večer zase zima na svetr. Klíčem k úspěchu jsou proto vrstvy a chytrý výběr materiálů. Lehké midi šaty nebo sukně z bavlny či viskózy vám dají pocit volnosti, zatímco tenký cardigan či džínová bunda přes ramena zajistí, že vás nepřekvapí náhlý vánek. Jak se začne ochlazovat víc a víc, klidně přidejte jemné punčochy, nebo dokonce kalhoty pod sukni – ano, sukně přes kalhoty je letos zcela legitimní trend! Boty volte podle nálady a počasí: mokasíny na slunce, kotníkové kozačky patří už i na večerní procházku. A kabelka? Nejlépe taková, do které schováte i lehký svetr a deštník – protože babí léto umí být pěkně náladové.