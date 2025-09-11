Ikona počasí
Šaty a sukně jsou na babí léto jako stvořené. Překvapivý trend? Sukně přes kalhoty

Žena v hnědých šatech a kozačkáchFoto: Shutterstock
Žena v hnědých šatech a kozačkáchFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Babí léto se ukazuje v plné kráse: s lehkým vánkem, sluníčkem i někdy až moc náladovým počasím. Romantické volány, krajku i bohémskou estetiku ze 70. let teď jako byste našla. Kreativita a nápaditost jsou vítány - jakkoli se po letech při pohledu na dnešní módu budeme chytat za hlavu.

Babí léto je tak trochu módní rébus: ráno chlad, po obědě skoro léto a večer zase zima na svetr. Klíčem k úspěchu jsou proto vrstvy a chytrý výběr materiálů. Lehké midi šaty nebo sukně z bavlny či viskózy vám dají pocit volnosti, zatímco tenký cardigan či džínová bunda přes ramena zajistí, že vás nepřekvapí náhlý vánek. Jak se začne ochlazovat víc a víc, klidně přidejte jemné punčochy, nebo dokonce kalhoty pod sukni – ano, sukně přes kalhoty je letos zcela legitimní trend! Boty volte podle nálady a počasí: mokasíny na slunce, kotníkové kozačky patří už i na večerní procházku. A kabelka? Nejlépe taková, do které schováte i lehký svetr a deštník – protože babí léto umí být pěkně náladové.

Žena v čokoládově hnědé
Žena v čokoládově hnědé

Vyměňte černou za čokoládovou. Lichotí pleti i šatníku a ovládne celý podzim

Móda a krása

Vrstvy jako základní pravidlo

Šaty a sukně fungují nejlépe, když je můžete doplnit o kousky, které snadno odložíte. Lehký cardigan, tenká kožená bundička nebo dlouhá vesta se dají kdykoliv svléknout či přehodit přes ramena.

Materiály, které dýchají

Bavlna, viskóza nebo směs s trochou vlny – to jsou ideální parťáci pro aktuální počasí. Nezahřejí vás přespříliš, ale nepropustí ani první chlad.

Trendy vrstvení – sukně přes kalhoty

Možná vám to připomene experimenty z mládí, ale věřte: dnes jde o trend, který se opravdu vrací ve vší síle, a navíc se zajímavým twistem. Sukně se preferuje z jemných, prakticky průhledných materiálů a působí spíš jako dekorativní závoj. Myslíte, že má co nabídnout?

Boty a kabelky

Mokasíny nebo baleríny jsou perfektní na teplejší část dne. Jakmile se ochladí, vsaďte na kotníkové kozačky. Kabelka by měla být praktická, ale stylová, v tónech béžové, hnědé či olivové, pokud chcete držet podzimní paletu, nebo naopak vyberte barevný akcent, který oživí tmavý outfit.

Pozor na proporce

Pokud zvolíte širší sukni, držte se u horní části těla spíše při zemi – přiléhavější svetr nebo lehké sako pomohou vytvořit harmonickou siluetu.

