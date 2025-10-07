Ikona počasí
Podzimní dilema: jak sladit střih kalhot a bot? Pozor na kopyta a zastaralé trendy

Podzimní boty a kalhoty
Podzimní boty a kalhotyFoto: Shutterstock
Podzimní boty a kalhoty
Podzimní boty a kalhotyFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Podzim a zima jsou obdobím vrstvení, teplých materiálů a hravých kombinací, ale také chvílí, kdy správný výběr bot může hrát naprosto zásadní roli. Jak sladit boty se střihem kalhot, aby outfit působil harmonicky, a přitom byl pohodlný a praktický pro chladné počasí?

Výběr bot ke kalhotám je pro mnoho lidí každodenní dilema – a v chladnějších měsících, kdy je potřeba myslet na teplo a pohodlí, se situace ještě komplikuje. Správná kombinace bot a střihu kalhot dokáže prodloužit postavu, zvýraznit siluetu a dodat outfitu elegantní nebo naopak uvolněný charakter. Od úzkých skinny přes rovné, zúžené u kotníku až po široké palazzo kalhoty – každý střih má svá pravidla, ale i prostor pro kreativitu.

1. Nosí se ještě skinny kalhoty?

Ačkoli jsou momentálně skinny kalhoty mimo hru, na podzim a v zimě je lze znovu vytáhnout pod jednou podmínkou: v kombinaci s vysokými kozačkami. Kalhoty jiného střihu do nich totiž podobně pohodlně nezastrčíte.

Všechny štítky

