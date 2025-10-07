Výběr bot ke kalhotám je pro mnoho lidí každodenní dilema – a v chladnějších měsících, kdy je potřeba myslet na teplo a pohodlí, se situace ještě komplikuje. Správná kombinace bot a střihu kalhot dokáže prodloužit postavu, zvýraznit siluetu a dodat outfitu elegantní nebo naopak uvolněný charakter. Od úzkých skinny přes rovné, zúžené u kotníku až po široké palazzo kalhoty – každý střih má svá pravidla, ale i prostor pro kreativitu.
Předchozí
12345...18Pokračovat
1. Nosí se ještě skinny kalhoty?
2. Experiment, který nemusí vyjít
3. Styling culottes na podzim
4. Kalhoty se zkrácenou délkou + kotníkové boty
5. Pozor na nelichotivé mezery
6. Elegantnější silueta
7. Oxfordky a polobotky
8. Silueta, která už je out
9. Kotníky nikoho nezajímají
10. Úskalí trendy siluety
11. Priorita: vyvážení proporcí
12. Dominantní kalhoty potřebují dominantní boty
13. Mokasíny - základ podzimního botníku
14. Odlehčení siluety
15. Faux pas
16. Ponožky mají prostor
17. Nevypočitatelný trend: barrel džíny
18. Jemnost balerín
Předchozí
12345...18Pokračovat