Touha zastavit čas a vyhladit vrásky není nic nového. Ale zatímco krémy a séra zvládnou jen jemnější péči, plastická chirurgie umí posunout hranice dál. Novým trendem, o kterém se mluví čím dál častěji, je tzv. deep plane facelift – zákrok, který zasahuje do hlubších vrstev obličeje a podle lékařů dokáže omladit vzhled až o deset let. Zní to jako splněný sen? Realita je o něco složitější.
Na rozdíl od tradičních metod, které napínají hlavně kůži, pracuje deep plane facelift s hlubšími vrstvami obličeje. Chirurg při něm uvolní a pozvedne nejen kůži, ale také podkožní tkáně a svaly. Díky tomu se obličej „nepřetáhne“, ale získá svěží, pevnější a mladší vzhled, který působí naprosto přirozeně. Aspoň to slibují kliniky, které deep plane facelift označují za „královskou metodu“ mezi facelifty, „největší trend mezi anti-aging zákroky“ nebo „nejnovější estetický zákrok“.
„Výhodou je možnost vylepšit větší oblast obličeje včetně střední třetiny a krku a dosáhnout tak přirozených výsledků díky adekvátní redistribuci tkání a tuku téměř v celém obličeji. Vzhledem k posunu hlubokých vrstev společně s kůží je plusem také menší rozsah mobilizace samostatné kůže, a díky tomu snížení rizika horšího hojení,“ vysvětluje plastický chirurg MUDr. Ondřej Šedivý.
Zjednodušeně: na rozdíl od klasického liftingu, který napíná hlavně kůži, deep plane technika zasahuje i do hlubších struktur – podkožních tkání a svalů. Díky tomu působí výsledky přirozeněji. Zákrok umí zvednout tváře, vyhladit vrásky, zpevnit krk a zvýraznit čelistní linii. Podle plastických chirurgů jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout dlouhodobého omlazení.
Kdy jsou výsledky vidět a jaká jsou rizika?
První změny jsou patrné už po několika týdnech, ale konečný efekt se ukáže až po několika měsících, kdy si tkáně „sednou“. Nejčastěji se doporučuje ženám (i mužům) mezi 40 a 60 lety, kdy už se objevují povislé kontury a hlubší vrásky. Není ale výjimkou, že facelift zvažují i mladší pacientky, pokud u nich stárnutí přichází dříve. Kliniky zákrok propagují s tím, že jeho účinek je trvalý a nemusíte ho za pár let opakovat znova.
Zákrok řeší nejen tváře, ale i oblast krku a čelistí (tzv. deep plane necklift). Výsledkem má být tedy celkové omlazení obličeje, které nepůsobí uměle, ale harmonicky.
Je ovšem dobré pamatovat, že je to složitější operace, která vyžaduje zkušeného chirurga. Facelift obecně není rychlé ani bezbolestné řešení. Jde o invazivní operaci v celkové anestezii, která s sebou nese klasická rizika chirurgických výkonů: otoky, modřiny, dočasné omezení mimiky a v horších případech i infekce či problémy s hojením. Rekonvalescence trvá několik týdnů a na výsledný efekt si pacient musí počkat.
Pro koho je zákrok nevhodný:
- pro lidi s vážnými zdravotními problémy (např. se srdcem či imunitou),
- pro kuřáky, u nichž je hojení výrazně horší,
- pro ty, kteří očekávají „zázrak přes noc“.
Potřebujeme facelift, nebo spíš péči o sebe?
Otázka, kterou si stojí za to položit: opravdu je nutné podstoupit tak invazivní zákrok? Stárnutí je přirozený proces, kterému se nikdo nevyhne. Facelift ho nezastaví – přinejlepším jen dočasně vrátí čas zpět. Alternativou mohou být méně invazivní metody (lasery, radiofrekvence) nebo prostě pravidelná péče o pleť, spánek a zdravý životní styl.
Deep plane facelift může být cestou pro ženy, které touží po výraznější změně a jsou připravené na náročnější zákrok i rekonvalescenci. Pro ostatní ale možná bude lepší variantou přijmout vlastní krásu a hledat jemnější, přirozenější způsoby, jak si ji udržet.
