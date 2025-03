Každá z nás to zná – vstoupíte do drogerie, lékárny nebo parfumerie a najednou se ocitnete v labyrintu regálů plných lesklých obalů, lákavých sloganů a slibů o mladistvé pleti. Ceny se různí, textury jsou nekonečné a každý produkt vám tvrdí, že právě on má řešení na všechny vaše pleťové problémy. Jak se v tom všem vyznat? Jak si vybrat ten správný krém, sérum nebo olej, když je na trhu tolik možností, a jak se nenechat zmást marketingovými triky?