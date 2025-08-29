Ikona počasí
Žádná glazura, žádné třpytky. Tento podzimní trend slibuje dokonale přirozený look

Růžová manikúra
Daniela Straková
Daniela Straková

BB cream známe z kosmetické taštičky – jemné tónující krémy, které sjednotí pleť a dodají jí zdravý vzhled. Tentokrát se ale pod vlivem sociálních sítích promítly i na nehty. Je to nový trend nebo jen nové označení pro manikúru, která působí přirozeně a upraveně?

Názvy trendů v manikúře působí někdy obskurně, ale filozofie za nimi může být i hlubší než jen chytlavé slůvko na sociálních sítích. Zatímco v průběhu posledního roku byly inspirací různé pochoutky od donutů s cukrovou glazurou až po mandlové a levandulové mléko zdá se, že tentokrát vychází z kosmetické taštičky internetových tvůrkyň. BB cream nails jsou dalším trendujícím slovem, které ale spojuje péči a decentní barvu, tedy něco, co vlastně hledáme všechny: manikúru, která působí upraveně, svěže a přirozeně.

Neznamená to samozřejmě, že na nehty nanesete BB krém a ten posléze zalakujete. Co tedy tento trend obnáší? Hlavně vizuální inspiraci a také základní myšlenku: lehce tónovaný, hydratační lak, který sjednocuje nehty, kryje nedokonalosti a dodává jemný lesk, aniž by působil výrazně. Je to něco mezi regeneračním lakem a lehkou barvou – ideální pro každodenní nošení, kancelář i nenápadné zvýraznění rukou.

Podívejte se do galerie.

