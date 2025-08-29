Názvy trendů v manikúře působí někdy obskurně, ale filozofie za nimi může být i hlubší než jen chytlavé slůvko na sociálních sítích. Zatímco v průběhu posledního roku byly inspirací různé pochoutky – od donutů s cukrovou glazurou až po mandlové a levandulové mléko – zdá se, že tentokrát vychází z kosmetické taštičky internetových tvůrkyň. „BB cream nails“ jsou dalším trendujícím slovem, které ale spojuje péči a decentní barvu, tedy něco, co vlastně hledáme všechny: manikúru, která působí upraveně, svěže a přirozeně.