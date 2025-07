Dakota Johnson se ve Varech představí jako exkluzivní dohazovačka

V novém filmu jedné z nejuznávanějších současných režisérek Celine Song exceluje Dakota Johnson po boku dalších hereckých hvězd: Pedra Pascala a Chrise Evanse. Její Lucy je exkluzivní dohazovačkou balancující mezi minulostí (Chris Evans), přítomností (Pedro Pascal) a tím, co by mohlo být, kdyby… V kulisách sluncem zalitého New Yorku, plného krásy, šarmu a bohatství, se pod povrchem třpytivých večírků skrývá otázka, jestli i láska může být věcí volby. A co všechno jsme ochotni směnit za iluzi jistoty.