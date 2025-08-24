Slunce, slaná mořská voda, bazénová chemie i časté změny teplot – to všechno dokáže během léta nehty oslabit, vysušit a zbavit jejich přirozeného lesku. Po dovolené si proto zaslouží extra dávku péče. Přinášíme tipy, jak nehty zregenerovat, posílit a připravit na nové období.
Stejně jako pleť, i nehty potřebují pravidelnou dávku vláhy. Po létě bývají vysušené a křehké, protože slunce i slaná nebo chlorovaná voda odstraňují z nehtové ploténky přirozenou vlhkost. Skvělou službu udělají vyživující olejíčky s vitaminy, přírodními oleji nebo bambuckým máslem. Jemně je vmasírujte nejen do nehtů, ale i do okolní kůžičky – zlepší se pružnost a sníží riziko lámání. Ideální je aplikace večer před spaním, kdy má výživa dostatek času působit.
Pokud jsou po létě oslabené, dopřejte jim na čas pauzu od výrazných barev. Sáhněte po regeneračních lacích s posilujícími složkami, jako je keratin či minerální extrakty. Nechte nehty mezi jednotlivými lakováními pár dní „dýchat“ úplně bez povrchové vrstvy. Pokud se bez barvy necítíte, zvolte průhledný nebo jemně tónovaný lak, který působí upraveně, ale zároveň pečuje.
Oslabené nehty jsou náchylnější k praskání. Proto je lepší vyhnout se stříhání nůžkami či kleštičkami a sáhnout po pilníku se střední zrnitostí – ideálně skleněném nebo minerálním. Pilujte vždy jedním směrem, ne tam a zpět, abyste předešli třepení. Pravidelným jemným pilováním udržíte hezký tvar a odstraníte slabé okraje.
Zdraví nehtů začíná u jídelníčku. Po létě ocení zvýšený přísun bílkovin, zinku, železa a vitaminů skupiny B. Skvělé zdroje jsou ořechy, semínka, vejce, luštěniny, ryby i listová zelenina. Pokud víte, že některé živiny tělu chybí, můžete zvážit i doplňky stravy. Kombinace správné vnitřní výživy a vnější péče je klíčem k dlouhodobě zdravým nehtům.
Péče o nehty není sprint, ale spíš maraton. Hydratace, jemná manikúra a vyvážená strava přinesou nejlepší výsledky tehdy, když se stanou pravidelnou součástí rutiny. S trochou pozornosti se nehty po létě rychle zotaví, získají zpět svou pružnost a lesk – a budou připravené zazářit v trendy podzimních odstínech.