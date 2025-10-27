„Párkrát jsem byla napomenuta,“ říká o oblékání mezi šlechtici Hana Kinská

Řada lidí má jistě velmi zkreslené představy o tom, jak vypadá život současné české šlechty. Hana Kinská, která patří ke kostelecké větvi starého rodu Kinských, ale dokazuje, že život na zámku přináší stejné radosti i starosti, které zná každá jiná rodina. Byť jsou zasazeny do nádherného prostředí, které chodí obdivovat zástupy návštěvníků.
Reklama
„Asi to působí mnohem víc tajemně, než jaká je realita. Pravdou je, že jsem v krásném prostředí, že máme za sebou nádherný zámek a to prostředí je prostě úžasné. Ale z pohledu toho běžného života je to standardní rodina se stejnými problémy, které řeší všichni ostatní, od dětí, práce, nemocí,“ prozrazuje Hana Kinská, jaké to je vdát se do rodiny s modrou krví. Přesto pokud by měla uvést to, co ji překvapilo, jedna věc se zcela jistě nabízí. „Faktem je, že jakási velkorysost a laskavost je tam velmi znát,“ říká Kinská a jmenovitě zmiňuje svého tchána Františka Kinského, kterého právě pro tyto vlastnosti velmi obdivuje.
Na rovinu také přiznává, že příchodem do této rodiny se velmi proměnil i její šatník. Což bylo dáno i tím, že se účastní řady oficiálních akcí, kde reprezentuje slavné jméno. „V tomto ohledu mě určitě rodina ovlivnila, a sice že měl by člověk v tom prostředí nějakým způsobem vypadat. Měl by se dodržovat určitý dress code na společenské události. A tam se mi možná párkrát stalo, že jsem byla nenápadným pohledem napomenuta, že je to nevhodné. To jsem pochopila a šli jsme to doladit, tak, aby to vhodné bylo,“ přiznala jisté počáteční pochybení na své straně Kinská.
Reklama
Největší vliv na ni měl její manžel Kristián Kinský, který má dle jejích slov velmi vytříbený vkus. „On mě tak nenásilně určitým způsobem zformoval a nasměroval. To, kým jsem, je opravdu jeho velká zásluha. A jsem za to ráda. Jak říkám, nebylo to násilné, nebyla to žádná křeč. Mně je v tom velice dobře. A já vždycky říkám, že pro mě je nejlepší, když on mi něco koupí. A vždycky je to opravdu perfektní. Sedí mi to, má mě v oku a já pak jenom sklízím obdiv, jak mi to sluší, jak je to úžasné,“ pochlubila se zámecká paní.
Dilema, co ne sebe, Haně Kinské prý pomohla vyřešit oděvní společnost Macháč, která se přesně trefila do jejího vkusu. „Takže ta představa, že mám na sebe spoustu času, protože žiju na zámku, je v současné době lichá. Když mám společenské povinnosti, tak je to často tak, že odbíhám od jiné práce. Ať už z pokladny zámku, nebo z prohlídek. Do té doby, než jsme se spojili s firmou Macháč, tak já ještě stála před skříní a měla vyházený šatník, protože se mi to nezdálo,“ popisuje situace, které zná jistě každá žena. „Je to velká úleva, kdy jsem za pět minut oblečená a ještě je to perfektní. Je to pohodlné, je to nápadité, ale přitom opravdu neskutečně elegantní,“ pochvaluje si maminka tří dcer, která svůj styl popisuje jako ležérní, pohodlný, s tím, že doufá, že je i elegantní.
Kromě pomoci se spravováním rodinného sídla se Hana Kinská věnuje také charitě. A to především v jejich regionu a v oblasti školního stravování, kdy díky své nadaci s manželem financují obědy rodinám, které si je pro své děti nemohou dovolit. Na tuto myšlenku ji přivedly její dcery, které ji na rozsáhlý problém upozornily. Jejich pomoc je ale rozsáhlejší a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí hradí například doučovaní nebo výuku v umělecké škole.
Zdroj: Hana Kinská (rozhovor pro Žena.cz)
Mohlo by vás zajímat
Reklama