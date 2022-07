Držela drastické diety a manželství byl pro ni žalář. Život a smrt císařovny Sisi

Alžběta Bavorská alias Sisi je i více než 120 let po své smrti stále populární postavou. Vznikají o ní nové seriály i snímky, které se snaží mimo jiné vymezit vůči romantické filmové trilogii s Romy Schneiderovou z 50. let. Víte, proč se nesprávně začala psát její přezdívka s dvěma "es", jakým způsobem pečovala o své vlasy a proč nechtěla v pozdějším věku fotografovat? Podívejte se do galerie.