Módní kouzlo zastrčených vlasů: Snadný trik pro francouzskou eleganci a nenucený styl

Někdy jsou ty nejjednodušší věci právě ty nejstylovější. Představte si, že si v chladném ránu oblékáte svůj oblíbený svetr nebo kabát, vlasy vám automaticky sklouznou pod límec – a najednou máte úplně nový look. Nenucený, tajemný, sofistikovaný. Přesně to je kouzlo trendu zvaného „hair tuck“. Tento stylingový trik není žádnou novinkou, ale díky sociálním sítím, kde ho popularizují módní ikony včetně sester Olsenových, dokonce natolik, až na sociálních sítích dostal označení "Olsen tuck", se opět dostává do centra pozornosti.