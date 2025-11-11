11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Tyhle kosmetické přešlapy vás udělají o dekádu starší: 4 chyby, kterým se u nanášení make-upu vyhnout

Chyby v líčení
Chyby v líčeníFoto: Shutterstock
Chyby v líčení
Chyby v líčeníFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Líčení má být naším spojencem – nástrojem, který podtrhne ženskost, rozzáří tvář a dodá sebevědomí. S přibývajícím věkem se totiž mění nejen struktura a kvalita pleti, ale i to, jak na ní make-up působí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

To, co fungovalo před deseti lety, dnes může pleť zatížit a přidat zbytečně pár let navíc. Stačí ale znát pár osvědčených fíglů a pokožka obličeje znovu ožije svěžestí i přirozeným leskem.

Předchozí
123456
Pokračovat

1. Příliš matná pleť a silná vrstva pudru

Touha po dokonalém zmatnění je pochopitelná a na profesionálních fotkách vypadá tento look naprosto dokonale. Ne však na denním světle, kde právě pudr bývá častým viníkem unaveného vzhledu. Usazuje se do vrásek, zvýrazňuje texturu pleti a ubírá jí přirozený jas. Přece nikdo nechce vypadat jako strnulá maska.

Řešení? Sáhněte po lehkém, hydratačním make-upu nebo BB krému, který pleť sjednotí a zároveň ji nechá dýchat. Bát se nemusíte ani make-upu s jemným leskem. Pudr používejte jen tam, kde je to nutné – nejčastěji v takzvané T-zóně.

Co je T-zóna?
T-zóna zahrnuje čelo, nos a bradu – oblasti, kde se pleť nejvíce leskne. Stačí přepudrovat jen tyto partie a zbytek obličeje ponechat s jemným leskem. Pleť bude působit svěže a mladistvě, ne zafixovaně.

Přirozenost v péči o pleť
Foto: Shutterstock
Reklama

Zdroj: citymagazine.si

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama