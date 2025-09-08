Ikona počasí
Make-up hack: líčení hotové do pěti minut, jen se třemi produkty

Plné šuplíky paletek a štětců nejsou nutností. I s minimem produktů můžete vypadat upraveně, svěže a elegantně. Podzimní líčení navíc přeje teplým tónům a jednoduchým trikům, které zvládnete i během ranního shonu.

Ne každé ráno máme prostor na celý rituál líčení – pokud navíc zrovna nejste zrovna beauty guru, je možné, že make-upu ani nějak zvláště neholdujete. Plné šuplíky paletek a štětců nejsou nutnost. I s minimem produktů můžete vypadat upraveně, svěže a elegantně. Podzimní líčení navíc přeje teplým tónům a jednoduchým trikům, které zvládnete i během ranního shonu.

Expres líčení do minuty

Chvátáte a počítáte doslova vteřiny? Žádný problém pokud máte tmavé řasy, řasenku ve shonu tentokrát můžete vynechat a zaměřit se na rtěnku. Pokud máte pocit, že vaše oči jsou orámované až neviditelnými řasami, zaměřte se na oči a upřednostněte řasenku. 

Základem je poznat svůj obličej a vědět, co je potřeba zvýraznit prioritně.

Tip navíc: lehce přetřete obočí průhledným gelem nebo použijte rtěnku jako jemnou tvářenku. Efekt je přirozený a svěží.

Rychlé zvýraznění do 5 minut

Máte jen pár minut? Je to delší doba, než se zdá. Stačí řasenka, rtěnka a tužka na oči. K tomu pár rychlých triků:

  • Zvýrazněte řasy – okamžitě otevřete pohled.
  • Lehce přetřete obočí průhledným gelem pro uhlazený vzhled.
  • Použijte rtěnku nebo balzám s nádechem barvy jako jemnou tvářenku – tváře budou působit zdravě.
  • Tip navíc: jemně rozetřete lehké stíny v neutrálním tónu (např. světle hnědá nebo nude) po celé oční víčko – pohled se hned prohloubí.
  • Rychlá oprava: pokud potřebujete okamžitě sjednotit pleť, stačí lehké tónovací sérum nebo BB krém – pleť bude působit svěže a hladce.
Základní denní líčení: hotovo za 10 minut

Máte o něco víc času? Skvěle, to už stihnete základní denní look:

  • Pleť: Lehké tónovací sérum nebo BB krém sjednotí barvu pleti. Přidejte korektor na nedokonalosti a bude hotovo.

  • Oči: Naneste světlejší stín po celé víčko a nezapomeňte na řasenku – pohled hned získá hloubku.

  • Obočí: Lehce pročesejte a pokud máte tužku, doplňte jí chybějící chloupky.

  • Tváře: Rtěnka může sloužit i jako tvářenka, můžete doplnit jemný bronzer pro teplejší vzhled.

  • Tip navíc: Pokud chcete oko ještě více zvýraznit, krátká linka tužkou na horním víčku udělá divy.

Za 15 minut máte hotový kompletní look

Chcete, aby bylo líčení kompletní? V 15 minutách zvládnete pěkný podzimní look:

  • Pleť: BB krém, korektor a lehký pudr pro sjednocený, hladký vzhled.

  • Oči: Stíny, rychlá linka tužkou nebo gelová linka a řasenka – pohled bude výrazný a otevřený.

  • Obočí: Gelfixace a lehké dokreslení dodají obočí tvar a výraz.

  • Tváře: Bronzer, tvářenka a jemný rozjasňovač pro zdravý glow.

  • Rty: Rtěnka, orámování linkou nebo aspoň balzám.

  • Tip navíc: Trocha rozjasňovače v koutcích očí, na nos a nad lícní kosti udělá z make-upu profesionální look.

Zdroje: Brianna Fox, Billie Blonde, styleoverthemoon.com

