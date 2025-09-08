Ne každé ráno máme prostor na celý rituál líčení – pokud navíc zrovna nejste zrovna beauty guru, je možné, že make-upu ani nějak zvláště neholdujete. Plné šuplíky paletek a štětců nejsou nutnost. I s minimem produktů můžete vypadat upraveně, svěže a elegantně. Podzimní líčení navíc přeje teplým tónům a jednoduchým trikům, které zvládnete i během ranního shonu.
Reklama
Expres líčení do minuty
Chvátáte a počítáte doslova vteřiny? Žádný problém – pokud máte tmavé řasy, řasenku ve shonu tentokrát můžete vynechat a zaměřit se na rtěnku. Pokud máte pocit, že vaše oči jsou orámované až „neviditelnými“ řasami, zaměřte se na oči a upřednostněte řasenku.
Základem je poznat svůj obličej a vědět, co je potřeba zvýraznit prioritně.
Tip navíc: lehce přetřete obočí průhledným gelem nebo použijte rtěnku jako jemnou tvářenku. Efekt je přirozený a svěží.
Rychlé zvýraznění do 5 minut
Máte jen pár minut? Je to delší doba, než se zdá. Stačí řasenka, rtěnka a tužka na oči. K tomu pár rychlých triků:
- Zvýrazněte řasy – okamžitě otevřete pohled.
- Lehce přetřete obočí průhledným gelem pro uhlazený vzhled.
- Použijte rtěnku nebo balzám s nádechem barvy jako jemnou tvářenku – tváře budou působit zdravě.
- Tip navíc: jemně rozetřete lehké stíny v neutrálním tónu (např. světle hnědá nebo nude) po celé oční víčko – pohled se hned prohloubí.
- Rychlá oprava: pokud potřebujete okamžitě sjednotit pleť, stačí lehké tónovací sérum nebo BB krém – pleť bude působit svěže a hladce.
Reklama
Základní denní líčení: hotovo za 10 minut
Máte o něco víc času? Skvěle, to už stihnete základní denní look:
-
Pleť: Lehké tónovací sérum nebo BB krém sjednotí barvu pleti. Přidejte korektor na nedokonalosti a bude hotovo.
-
Oči: Naneste světlejší stín po celé víčko a nezapomeňte na řasenku – pohled hned získá hloubku.
-
Obočí: Lehce pročesejte a pokud máte tužku, doplňte jí chybějící chloupky.
-
Tváře: Rtěnka může sloužit i jako tvářenka, můžete doplnit jemný bronzer pro teplejší vzhled.
-
Tip navíc: Pokud chcete oko ještě více zvýraznit, krátká linka tužkou na horním víčku udělá divy.
Za 15 minut máte hotový kompletní look
Chcete, aby bylo líčení kompletní? V 15 minutách zvládnete pěkný podzimní look:
-
Pleť: BB krém, korektor a lehký pudr pro sjednocený, hladký vzhled.
-
Oči: Stíny, rychlá linka tužkou nebo gelová linka a řasenka – pohled bude výrazný a otevřený.
-
Obočí: Gelfixace a lehké dokreslení dodají obočí tvar a výraz.
-
Tváře: Bronzer, tvářenka a jemný rozjasňovač pro zdravý glow.
-
Rty: Rtěnka, orámování linkou nebo aspoň balzám.
-
Tip navíc: Trocha rozjasňovače v koutcích očí, na nos a nad lícní kosti udělá z make-upu profesionální look.
Mohlo by vás zajímat
Reklama