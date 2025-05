Myslela, že TikTok jsou nějaké hodiny, teď je ve 103 letech úspěšnou influencerkou

Video natočila zaměstnankyně domova Sophie Childs, která přiznala, že ani nevěděla, co je to „rouge“ – francouzské slovo pro tvářenku. „Joan mi to ukázala a poradila, jak ji správně nanést. A já si říkala – vždyť ona má 103 let, ona ví nejlíp!“. Sophie věří, že make-up může spojovat ženy napříč generacemi. A to natolik, že Joan pozvala, aby jí šla v létě na svatbě za družičku.