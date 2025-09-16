Změna ročního období sebou přináší i změnu barev, světla a nálady. Je to ideální čas objevit teplou eleganci hnědé rtěnky. Podle vizážistů je hnědá univerzální, ale úspěch záleží na výběru správného odstínu, podtónu a textury. Naučte se, jak si vybrat tu svou.
Pro světlý či modravý podtón pleti volte chladnější hnědou, která navozuje podzimní náladu a připomíná 90. léta.
Pro olivový nebo teplý podtón zkuste kakaové nebo čokoládové tóny. Profesionálové doporučují hnědou dobře pigmentovanou, bez skvrnitého finiše a v různých texturách — matné, lesklé i metalické.
Tip pro vizážistů pro méně zkušené? Začít jemnou linkou. Ideální je kombinace tužky v jemně hnědém odstínu a průhledného lesku na rty. Je to elegantní a nenásilná varianta, jak trend zkusit a postupně se propracovat k dalším experimentům.
Hnědé rty jsou samy o sobě výrazným prvkem, proto je ideální k nim zvolit spíš decentní líčení očí. Lehce zvýrazněné řasy dodají pohledu hloubku, jemná stínová linka třeba v podobném hnědém tónu jako rtěnka vytvoří harmonický a elegantní dojem. Minimalismus u očí v kombinaci s intenzivní barvou rtů je skvělý trik, jak působit stylově, aniž by líčení působilo přeplácaně. Takový look je nejen moderní, ale i univerzálně lichotivý a snadno aplikovatelný pro každý den či večerní příležitost.
Tipy na aplikaci:
Rtěnku nanášejte nejprve do středu rtů a poté rozetřete směrem ke krajům pro jemný přechod.
Pokud chcete extra precizní vzhled, můžete použít konturovací tužku ve stejném odstínu.
Pro moderní, přirozený look stačí rtěnku jemně „poťapat“ prsty místo úplného rozetření – rty budou vypadat plnější a měkčí.