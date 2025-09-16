Ikona počasí
Zapomeňte na lehké nude odstíny. Hnědé rtěnky jsou trendy a sluší úplně všem

Žena s bronzovým líčením
Žena s bronzovým líčenímFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Změna ročního období sebou přináší i změnu barev, světla a nálady. Je to ideální čas objevit teplou eleganci hnědé rtěnky. Podle vizážistů je hnědá univerzální, ale úspěch záleží na výběru správného odstínu, podtónu a textury. Naučte se, jak si vybrat tu svou.

Reklama

Hnědé rtěnky slaví svůj velký návrat a tentokrát sluší opravdu všem. Od světlé karamelové po tmavou čokoládovou – poradíme vám, jak vybrat ten správný odstín, který podtrhne váš styl, rozzáří tvář a dodá podzimnímu líčení výraz. Stačí jeden tah a rty získají hloubku i eleganci.

Make-up hack: líčení hotové do pěti minut, jen se třemi produkty

Make-up

Podle podtónu pleti vybírejte teplé nebo chladné variace

Pro světlý či modravý podtón pleti volte chladnější hnědou, která navozuje podzimní náladu a připomíná 90. léta.

Pro olivový nebo teplý podtón zkuste kakaové nebo čokoládové tóny. Profesionálové doporučují hnědou dobře pigmentovanou, bez skvrnitého finiše a v různých texturách — matné, lesklé i metalické.

Tip pro vizážistů pro méně zkušené? Začít jemnou linkou. Ideální je kombinace tužky v jemně hnědém odstínu a průhledného lesku na rty. Je to elegantní a nenásilná varianta, jak trend zkusit a postupně se propracovat k dalším experimentům.

Monochromatický glamour look inspirovaný podzimem

Hnědé rty jsou samy o sobě výrazným prvkem, proto je ideální k nim zvolit spíš decentní líčení očí. Lehce zvýrazněné řasy dodají pohledu hloubku, jemná stínová linka třeba v podobném hnědém tónu jako rtěnka vytvoří harmonický a elegantní dojem. Minimalismus u očí v kombinaci s intenzivní barvou rtů je skvělý trik, jak působit stylově, aniž by líčení působilo přeplácaně. Takový look je nejen moderní, ale i univerzálně lichotivý a snadno aplikovatelný pro každý den či večerní příležitost.

  • Světlejší pleť: Skvěle vyniknou teplé medové a karamelové tóny. Lehce bronzový nádech dodá rtům hloubku a působí přirozeně.
  • Střední pleť: Ideální jsou čokoládové a kakaové odstíny, které dodají sofistikovanost a jemně zvýrazní kontury rtů.
  • Tmavší pleť: Bohaté, syté tmavě hnědé a mahagonové tóny vytvoří výrazný kontrast a působí elegantně a dramaticky.

Tipy na aplikaci:

  • Rtěnku nanášejte nejprve do středu rtů a poté rozetřete směrem ke krajům pro jemný přechod.

  • Pokud chcete extra precizní vzhled, můžete použít konturovací tužku ve stejném odstínu.

  • Pro moderní, přirozený look stačí rtěnku jemně poťapat prsty místo úplného rozetření – rty budou vypadat plnější a měkčí.

Zdroje: Glamour

