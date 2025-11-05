New York se stal hlavním městem módy. Na letošních CFDA Fashion Awards 2025 se sešla smetánka návrhářů, modelů i celebrit, aby oslavila styl, kreativitu a odvahu experimentovat. Naomi Campbell zůstává důkazem, že čas může být k módním ikonám milosrdný – v bílé róbě od Maison Alaïa doslova zářila. A nebyla sama.
Bílé tóny ovládly večer i u Ashley Graham, zatímco Mark Ronson překvapil v hedvábném županu ve stylu Hugha Hefnera. Od romantické Nicky Hilton po minimalistickou Addison Rae – letošní móda na červeném koberci byla pestrá, zábavná a s dávkou osobitého kouzla.