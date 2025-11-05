5. 11. Miriam
Legendární džungle znovu ožila: na módních cenách CFDA se vrátily šaty Jennifer Lopez

The 2025 CFDA Fashion Awards in New York
Amber Valletta and Donatella Versace attend the 2025 CFDA Fashion Awards in New York City, U.S., November 3, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz Foto: REUTERS
The 2025 CFDA Fashion Awards in New York
Amber Valletta and Donatella Versace attend the 2025 CFDA Fashion Awards in New York City, U.S., November 3, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz Foto: REUTERS
Daniela Straková
Daniela Straková

Večer plný lesku, ikonických návrhářů a hvězd, které se nebojí riskovat. CFDA Fashion Awards 2025 opět potvrdily, že New York zůstává srdcem světové módy. Na červeném koberci se mísila tradice s extravagancí, minimalismus s princeznovskou estetikou – a vznikla z toho show, která stojí za zhlédnutí. A vrátily se i šaty, které Jennifer Lopez vytáhla před 25 lety.

New York se stal hlavním městem módy. Na letošních CFDA Fashion Awards 2025 se sešla smetánka návrhářů, modelů i celebrit, aby oslavila styl, kreativitu a odvahu experimentovat. Naomi Campbell zůstává důkazem, že čas může být k módním ikonám milosrdný – v bílé róbě od Maison Alaïa doslova zářila. A nebyla sama. 

Bílé tóny ovládly večer i u Ashley Graham, zatímco Mark Ronson překvapil v hedvábném županu ve stylu Hugha Hefnera. Od romantické Nicky Hilton po minimalistickou Addison Rae – letošní móda na červeném koberci byla pestrá, zábavná a s dávkou osobitého kouzla.

Naomi Campbell

Naomi Campbell nestárne. Takto na módních cenách v New Yorku zářila v bílém outfitu od Maison Alaïa.

2025 CFDA Fashion Awards
Foto: AP
