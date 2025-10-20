Kim Kardashian jako z jiného světa: maska, odhalené tělo a šok na červeném koberci

Americké Academy Museum Gala 2025 se proměnilo v přehlídku odvážných a nečekaných módních experimentů, ale žádný look nepřekonal Kim Kardashian.
Americké Academy Museum Gala tentokrát překonalo veškerá očekávání. Na červeném koberci se objevilo několik šokujících outfitů, ale žádný nepřekonal Kim Kardashian. Těžko ji bylo poznat – přikryla obličej maskou – ale šaty, které zdůrazňovaly její křivky, jasně ukázaly, kdo si zahrál na Halloween předčasně.
Dorazila jako z jiného světa – s maskou na obličeji a téměř nahým modelem od Maison Margiela, který dokonale zdůraznil její křivky. Červený koberec okamžitě explodoval reakcemi – od úžasu po šok – a Kim opět ukázala, že červený koberec je pro ni víc než jen formalita: je to scéna pro provokaci, odvahu a ikonické módní momenty, na které se nezapomíná. Ale další celebrity nezahálely a vytáhly také hned několik avantgardních a šokujících looků.
Seriálová Wednesday, herečka Jenna Ortega, čím dál víc sahá po extravagantnějších modelech. Na gala zvolila tentokrát kousek od Grace Ling – metalickou kovovou strukturu „breastplate“ s čokoládově hnědou sukní.
Zezadu se nabídl pohled na odhalená záda.
Látka s optickým klamem a zvýrazněné boky díky polstrování, tak by se daly shrnout základní prvky outfitu Hailey Bieber. Živůtek v tělové barvě ale i tu sebedokonalejší postavu malinko deformuje.
Demi Moore zazářila v bordó šatech značky Prada s hlubokým výstřihem, asymetrickou vlečkou na boku a výrazným náhrdelníkem. Jedná se o nadčasový a přitom moderní look.
Nejprovokativnější look tentokrát vytáhla Kim Kardashian – a přitom nelze diskutovat o nahotě. Maska přes obličej a přiléhavé šaty v nude odstínu od Maison Margiela se postaraly o potřebný povyk.
Elegantní model Penélope Cruz v jemném champagne odstínu s precizním zdobením od Chanel patřil mezi klasičtější looky tohoto večera. Vlasy si nechala upravit do hollywoodských vln a tradiční přístup aplikovala i u líčení.
Britská modelka Cara Delevingne zvolila haute couture model od Tamary Ralph – stříbrné šaty s vázáním kolem krku s výraznými květinovými aplikacemi na krku a na zádech.
Křehce krásný model od Dioru, který kombinuje provokativní prvky jako hluboký výstřih s průhlednou látkou, doplněnou výraznými výšivkami, vytvořil přirozený a nadčasový romantický vzhled.
Zoë Kravitz se objevila v zlatavě-měděných šatech od Saint Laurent, což je poměrně netradiční barevná volba. Na herečce ovšem krásně funguje. Model pracoval hlavně s výraznými objemy, balonovými rukávy a volánovou sukní.
Představitelka nejnovější Sněhurky Rachel Zegler se na gala objevila v zářivě malinových šatech od Tamary Ralph, a to včetně barevně sladěných rukavic. Model se nechal inspirovat zlatou érou Hollywoodu – připomínal zejména ikonickou róbu Marilyn Monroe z filmu Páni mají radši blondýnky. Herečku ovšem střih opticky zkrátil.
Kirsten Dunst se objevila na gala v broskvovém krajkovém modelu asymetrického střihu s vlečkou od Rodarte. Elegantní a sofistikovaný průhledný model připomínal vintage glamour, což podtrhly i její jemné šperky a vlasy upravené do vln.
Herečka Amanda Seyfried zvolila černou róbu na míru od Prady s jemnými flitry a semišovým lemem. Poloprůhledný panel v oblasti dekoltu přidal špetku dramatu a přitom zachoval decentní sofistikovanost.
Stříbrné šaty od Oscara de la Renty, které vynesla Allison Brie, si zasluhují zvláštní pozornost. Hluboký výstřih a lesklé flitry dodaly eleganci, šperky a otevřené lodičky završily sofistikovaný vzhled.
Žluté šaty s černým geometrickým vzorem působily retro a přitom trochu jako kouzelnická iluze.
Nezvyklé šaty minimalistického střihu od Saint Laurenta fungují hlavně díky precizně střiženým liniím, které dodávají modelu až sochařský tvar a perfektně zvýrazňují siluetu. Díky výrazným puntíkatým vzorům nešly přehlédnout.
O avantgardní kousky nebyla na galavečeru nouze. Model ve fialkové barvě bohatě zdobený květinovými aplikacemi v empírovém střihu a volné siluetě připomínal závěrečný kostým z květin, který se objevil ve snímku Slunovrat. Takže nejen Kim Kardashian evokovala hororové filmy.
Elle Fanning má pověst módní inovátorky a tentokrát se objevila v kombinaci nadměrného růžového topu a sukně z červených peříček, čímž se vytvořil výrazný kontrast – minimalistický střih versus bohatá textura.
Eva Longoria vyrazila dech v růžových šatech, za kterými stojí Elie Saab. Model bohatě zdobený flitry zanechal luxusní dojem, což podtrhly i šperky od Tiffanyho.
Charli XCX zvolila poněkud punkový model od Saint Laurent – černá krajka, hluboký výstřih a strukturovaná kůže přecházely do objemné kůže s mašlí, což je vždy poměrně riskantní prvek. Lesklé černé materiály ve velkém objemu téměř vždy připomínají pytel na odpadky – tentokrát je to ale haute couture.
Odvážný model zvolila Sydney Sweeney – černé šaty s výrazným asymetrickým výstřihem ve tvaru diamantu odhalovaly dekolt a přispěly k dramatičnosti nádechu. Pečlivě k nim zvolila šperky, výraznější make-up i vyčesané vlasy.