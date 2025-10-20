21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kim Kardashian jako z jiného světa: maska, odhalené tělo a šok na červeném koberci

Kim Kardashian
Kim KardashianFoto: REUTERS
Kim Kardashian
Kim KardashianFoto: REUTERS
Daniela Straková
Daniela Straková

Americké Academy Museum Gala tentokrát překonalo veškerá očekávání. Na červeném koberci se objevilo několik šokujících outfitů, ale žádný nepřekonal Kim Kardashian. Těžko ji bylo poznat – přikryla obličej maskou – ale šaty, které zdůrazňovaly její křivky, jasně ukázaly, kdo si zahrál na Halloween předčasně.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Americké Academy Museum Gala 2025 se proměnilo v přehlídku odvážných a nečekaných módních experimentů, ale žádný look nepřekonal Kim Kardashian.

Victoria's Secret Angel Lindsay Ellingson
Victoria's Secret Angel Lindsay Ellingson

Andílci z minulosti: jak vypadaly přehlídky Victoria’s Secret od 90. let po dnešek

Móda a krása

Dorazila jako z jiného světa – s maskou na obličeji a téměř nahým modelem od Maison Margiela, který dokonale zdůraznil její křivky. Červený koberec okamžitě explodoval reakcemi – od úžasu po šok – a Kim opět ukázala, že červený koberec je pro ni víc než jen formalita: je to scéna pro provokaci, odvahu a ikonické módní momenty, na které se nezapomíná. Ale další celebrity nezahálely a vytáhly také hned několik avantgardních a šokujících looků. 

Podívejte se do galerie.

Předchozí
1234520
Pokračovat

Sochařský počin Jenny Ortegy

Seriálová Wednesday, herečka Jenna Ortega, čím dál víc sahá po extravagantnějších modelech. Na gala zvolila tentokrát kousek od Grace Ling metalickou kovovou strukturu breastplate s čokoládově hnědou sukní.

The Fifth Annual Academy Museum Gala
Foto: AP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama